Индонезия готова приобрести у Беларуси до 100 тыс. тонн сухих молочных продуктов

Бизнес-круги и министры работали уже несколько дней. Если дело так пойдет и дальше, то мы будем на этом рынке как сыр в масле. Это и созвучно с договоренностями, достигнутыми на форуме. Из 17 подписанных контрактов треть касалась молочных предприятий.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На сегодняшний день заключено уже контрактов на поставку сухого молока в Индонезию на сумму более 76 миллионов долларов США. Это порядка 20 тысяч тонн сухих молочных продуктов. Я с коллегой еще сегодня общался. Такая динамика и стремление. До 100 тысяч тонн сухих молочных продуктов они готовы покупать у нас, конечно же, по конкурентоспособным ценам.