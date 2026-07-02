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Индонезия готова приобрести у Беларуси до 100 тыс. тонн сухих молочных продуктов

02 июля 2026 18:02
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Официальный визит белорусского лидера в Индонезию завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О геополитическом взаимопонимании и экономической прагматике за 10 тысяч километров – репортаж Евгения Пустового.

Индонезия готова приобрести у Беларуси до 100 тыс. тонн сухих молочных продуктов-2

Бизнес-круги и министры работали уже несколько дней. Если дело так пойдет и дальше, то мы будем на этом рынке как сыр в масле. Это и созвучно с договоренностями, достигнутыми на форуме. Из 17 подписанных контрактов треть касалась молочных предприятий.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На сегодняшний день заключено уже контрактов на поставку сухого молока в Индонезию на сумму более 76 миллионов долларов США. Это порядка 20 тысяч тонн сухих молочных продуктов. Я с коллегой еще сегодня общался. Такая динамика и стремление. До 100 тысяч тонн сухих молочных продуктов они готовы покупать у нас, конечно же, по конкурентоспособным ценам.

Индонезия готова приобрести у Беларуси до 100 тыс. тонн сухих молочных продуктов-4

Торговые палаты обеих стран подписали документ о сотрудничестве. И уже известна дата очередной встречи деловых кругов.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы ожидаем новых договоренностей, которые будут, конечно, реализованы в ближайшие месяцы. 21 июля состоится выставка гостеприимства и продуктов питания. Уже ряд белорусских предприятий заявились на выставку. Интересы есть. Я думаю, что новые договоренности еще будут впереди.

Рыженков: нам созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии на международной арене.

# Беларусь-Индонезия # Международное сотрудничество # Юрий Горлов # Михаил Мятликов

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