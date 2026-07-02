Лукашенко: Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран

Беларусь и Мьянма установили дипломатические отношения еще в 1999 году. Однако новый этап двустороннего взаимодействия начался лишь в последние годы. Переломным стал 2025-й, когда состоялись первые в истории официальные визиты лидеров двух государств. Именно тогда стороны договорились перейти от отдельных инициатив к долгосрочной совместной работе. Сегодня эти договоренности уже наполняются конкретным содержанием.

Поэтапно реализуются мероприятия дорожной карты на 2026-2028 годы. Вместе с ними укрепляются и экономические связи. После заметного роста товарооборота в 2024 году положительная динамика сохраняется и сейчас, прежде всего благодаря увеличению белорусского экспорта. В Мьянму поставляются молочная продукция, лекарственные препараты и автокомпоненты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин Президент, я не мог не приехать к вам сегодня, тем более находясь в этом географически далеком регионе. Мы хорошо знаем друг друга, как вы сказали, встречаемся в пятый раз на личной встрече. Есть определенные истории, но сегодняшний день, настоящее время имеет свою важность. Особенность нынешних взаимоотношений между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений.

Мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. Основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то. Мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто непредсказуемо. Мы тоже это видим. Поэтому эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями.