Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки

Если бы мы исходили только из экономических критериев, были бы идеальные отношения с Европой – Межевич

А сейчас литовские чиновники третьего ранга через губу говорят: «Если вы выполните предварительные условия, и далее список на 16 листах, то мы, может быть, подумаем о том, что когда-нибудь с вами будем вести переговоры».