Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
На чем акцентировали внимание мировые СМИ, комментируя командировку в Китай?
«КНР и Беларусь – всесторонние стратегические партнеры на все времена».
«Китайско-белорусские отношения выдержали испытания международными вызовами и вступают в лучший период в своей истории».
«Китай обещает поддержку национального суверенитета Беларуси».
«Китай готов и в пределах своих возможностей оказывать помощь развитию Беларуси».
«Объем двухсторонней торговли между Беларусью и Китаем в прошлом году достиг 8 миллиардов 860 миллионов долларов».
«Термин «Всепогодное партнерство» обозначает высший уровень отношений в китайской дипломатии и позиционирует Минск как ключевой плацдарм в Европе».
«Мы идем туда, где нас ждут» – Дьяченко про политику Лукашенко и его большую командировку. Подробности.