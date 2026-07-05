Прямой эфир

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки

05 июля 2026 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки-2

Игорь Позняк, ведущий:
На чем акцентировали внимание мировые СМИ, комментируя командировку в Китай? 

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки-4

«КНР и Беларусь – всесторонние стратегические партнеры на все времена».

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки-6

«Китайско-белорусские отношения выдержали испытания международными вызовами и вступают в лучший период в своей истории». 

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки-8

«Китай обещает поддержку национального суверенитета Беларуси».

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки-10

«Китай готов и в пределах своих возможностей оказывать помощь развитию Беларуси». 

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки-12

«Объем двухсторонней торговли между Беларусью и Китаем в прошлом году достиг 8 миллиардов 860 миллионов долларов». 

Что писали мировые СМИ, комментируя недавний визит Лукашенко в Китай? Собрали яркие выдержки-14

«Термин «Всепогодное партнерство» обозначает высший уровень отношений в китайской дипломатии и позиционирует Минск как ключевой плацдарм в Европе». 

«Мы идем туда, где нас ждут» – Дьяченко про политику Лукашенко и его большую командировку. Подробности.

# Международная политика # сми

Другие новости рубрики

Все новости
Если бы мы исходили только из экономических критериев, были бы идеальные отношения с Европой – Межевич
05 июля 2026 19:20

Если бы мы исходили только из экономических критериев, были бы идеальные отношения с Европой – Межевич

«Мы идем туда, где нас ждут» – Дьяченко про политику Лукашенко и его большую командировку
05 июля 2026 19:06

«Мы идем туда, где нас ждут» – Дьяченко про политику Лукашенко и его большую командировку

Пустовой: попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство
04 июля 2026 17:59

Пустовой: попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство