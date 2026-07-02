Лукашенко: только вперед, по-военному! Работы для белорусов в Индонезии достаточно

В Джакарте также подписан внушительный пакет двусторонних документов в самых разных сферах – от здравоохранения до промышленности. А отношения двух государств выходят на принципиально новый уровень: от взаимной торговли переходим к созданию совместных производств, обмену технологиями и подготовке специалистов.

В Джакарте по итогам переговоров президентов двух стран подписана дорожая карта сотрудничества до 2030 года. По сути, это совместный пошаговый план. И этот документ – один из главных итогов официального визита Александра Лукашенко в крупнейшее государство Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония совместного фотографирования – запись в книге почетных гостей. Так во всех странах и всегда. В Индонезию – четвертое государство в мире по населению (это и рабочая сила, и громадный рынок сбыта) – мы идем с уникальными предложениями. И не просто формальным отношение к стране и ее народу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин Президент, неформально, абсолютно душевно хочу от всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний и откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений.

Наши министры, члены правительства с индонезийской, белорусской стороны вчера встречались. Обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси.

Я абсолютно убежден, что о многом уже договорились. Поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки, бюрократизма действовать. Только вперед, по-военному. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно.

Мы готовы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин Президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей.