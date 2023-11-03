Лукашенко посетил БелАЭС – о чём говорили с ответственными? Основные тезисы Президента

Строительство атомной станции для Островца стало точкой отсчета нового времени. Как живет уникальный город атомщиков, Президент поинтересовался у его жителей и с ними поделился новостями, касающимися внутренней и внешней политики.

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.

На подъезде к Островцу и к БелАЭС сегодня многие делились воспоминаниями. Как начиналась, продолжалась и обретала реальные очертания изначально амбициозная задумка, почти нереальная для очень компактной, молодой, небогатой (мягко говоря) страны, пережившей Чернобыльскую трагедию. Но вспомните, сколько раз даже вы в своей жизни начинали делать что-то, думая, что это невозможно и получалось.

Александр Лукашенко к этому проекту проектов, больше, чем стратегическому для страны, приложил немало личных моральных ресурсов. Взял ответственность, рискнул, когда отговаривали, и сделал этот шаг. А вместе с ним и вся страна стала на ступеньку выше. И если в 2020-м, безмерно сложном, на запуск первого энергоблока приезжали настороженными, то сегодня с чувством гордости. Не явным, но в деталях заметным. Взгляд на БелАЭС сверху. Президентский вертолет делает круг над станцией. Но разговор, несмотря на праздник, Александр Лукашенко начинает буднично. С похвалы команды Гродненского губернатора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у тебя в Гродненской области все будет так обработано, как возле Островца, можно сказать, что с задачей справился.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

В других районах лучше.

Александр Лукашенко:

Дай бог, чтобы везде было так. Уже так вылизал, что я давно не видел. Ну что, пойдем?

Если в окрестностях стерильно, как в операционной, то в процессе строительства БелАЭС просто не было. Даже на самом заключительном этапе. Еще несколько дней назад, принимая с докладом ответственных, Президент напомнил, что они не имеют права пренебречь вопросами безопасности. И все нюансы должны быть устранены. Да, российская сторона не успела с этим вовремя, да, сейчас идет речь о компенсации за несоблюдение сроков, но мы за рекордами временными не гонимся. И пока глава государства не провел приемку, еще есть возможность что-то скорректировать. Отсюда вопросы.

Читайте также:

Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС

Лукашенко на БелАЭС: мы с Путиным на эту тему много говорили – пора уже электробусы запускать по дорогам

«Мы особо на эту тему не паримся» – Лукашенко о реакции соседей на АЭС в Беларуси