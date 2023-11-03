Лукашенко посетил БелАЭС – о чём говорили с ответственными? Основные тезисы Президента
Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.
Строительство атомной станции для Островца стало точкой отсчета нового времени. Как живет уникальный город атомщиков, Президент поинтересовался у его жителей и с ними поделился новостями, касающимися внутренней и внешней политики.
Все подробности в материале Алены Сыровой.
На подъезде к Островцу и к БелАЭС сегодня многие делились воспоминаниями. Как начиналась, продолжалась и обретала реальные очертания изначально амбициозная задумка, почти нереальная для очень компактной, молодой, небогатой (мягко говоря) страны, пережившей Чернобыльскую трагедию. Но вспомните, сколько раз даже вы в своей жизни начинали делать что-то, думая, что это невозможно и получалось.
Александр Лукашенко к этому проекту проектов, больше, чем стратегическому для страны, приложил немало личных моральных ресурсов. Взял ответственность, рискнул, когда отговаривали, и сделал этот шаг. А вместе с ним и вся страна стала на ступеньку выше. И если в 2020-м, безмерно сложном, на запуск первого энергоблока приезжали настороженными, то сегодня с чувством гордости. Не явным, но в деталях заметным. Взгляд на БелАЭС сверху. Президентский вертолет делает круг над станцией. Но разговор, несмотря на праздник, Александр Лукашенко начинает буднично. С похвалы команды Гродненского губернатора.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если у тебя в Гродненской области все будет так обработано, как возле Островца, можно сказать, что с задачей справился.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
В других районах лучше.
Александр Лукашенко:
Дай бог, чтобы везде было так. Уже так вылизал, что я давно не видел. Ну что, пойдем?
Если в окрестностях стерильно, как в операционной, то в процессе строительства БелАЭС просто не было. Даже на самом заключительном этапе. Еще несколько дней назад, принимая с докладом ответственных, Президент напомнил, что они не имеют права пренебречь вопросами безопасности. И все нюансы должны быть устранены. Да, российская сторона не успела с этим вовремя, да, сейчас идет речь о компенсации за несоблюдение сроков, но мы за рекордами временными не гонимся. И пока глава государства не провел приемку, еще есть возможность что-то скорректировать. Отсюда вопросы.
Читайте также:
Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС
Лукашенко на БелАЭС: мы с Путиным на эту тему много говорили – пора уже электробусы запускать по дорогам
«Мы особо на эту тему не паримся» – Лукашенко о реакции соседей на АЭС в Беларуси
Александр Лукашенко:
Что плохо?
– Было много замечаний, но на данный момент нет таких замечаний, которые бы препятствовали.
– Сейчас он скажет. Что плохо у него?
– У него все хорошо, товарищ Президент.
– А на станции устранили недостатки?
– Мы требовали, по последней договоренности сделано все. Подписано соответствующее соглашение, внесены соответствующие изменения в порядок устранения отдельных элементов, на которые мы обратили внимание. Считаем, что станция будет работать безопасно и надежно.
Министр промышленности доложил о том, как работала группа ответственных, сколько документов принимали, как корректировали. Но в результате сутки назад пришли к консенсусу.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
В рамках утвержденного положения был подписан соответствующий акт всеми членами комиссии, их у нас 11, которые подтверждают, что выполненные работы соответствуют.
Александр Лукашенко:
Словом, все обошли, посмотрели, пощупали. Станция принята к эксплуатации комиссией.
Петр Пархомчик:
Абсолютно правильно. 1 ноября в 14:05 члены комиссии единогласно приняли решение о пуске данной станции в эксплуатацию.
Министр энергетики, которого с улыбкой сегодня россияне окрестили атомным министром, рассказал о том, сколько уже экономит страна на статусе «обладающие мирным атомом». Мы на 65 % сократили свою зависимость от водородных видов топлива. Экономим до полумиллиарда в год. А будет больше с учетом того, что и население, и промышленность охотно стали на путь потребления зеленой энергетики.
Лукашенко о второй АЭС: «Если будем строить, то я вам доложу и посоветуюсь с вами».