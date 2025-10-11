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Трамп обрушил биткоин заявлением о пошлинах против Китая

11 октября 2025 09:05
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Трамп обрушил биткоин заявлением о пошлинах против Китая-0

На рынке криптовалюты в течение суток наблюдается потеря порядка 10 млрд долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Изменения в стабильности криптовалюты начали ощущаться 10 октября.

Исходя из данных биржевого агрегатора Coinglass, на протяжении 24 часов произошло списание примерно 10 млрд долларов во время крупнейшего прилива ликвидации с весны текущего года.

В краткие сроки после заявления американского лидера Дональда Трампа о введении новых мер в отношении Пекина трейдеры осуществили ликвидацию позиций на сумму более 7 млрд долларов. Стоимость биткоина снизилась на 12%.

Глава Белого дома сообщил ранее о введении пошлины в размере 100% на товары из Китая в дополнение к уже действующим денежным сборам.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Деньги

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