Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС

Новости Беларуси. Глава государства с рабочей поездкой в Островецком районе. В центре внимания БелАЭС. Введение в эксплуатацию второго блока и внедрение атомной станции в экономику страны во вторник, 31 октября, обсуждали в кабинете главы государства. Сегодня Президенту вручили символичный паспорт готовности объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

От 60 лет. Мы рассчитываем, что до 100 лет будет работать. Для меня огромная честь и большое удовольствие вам вручить паспорт от имени «Росатома», 330-тысячной организации российских атомщиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо. Во Дворец Независимости – не тебе, на самое видное место. Как самый простенький, но самый ценный паспорт.