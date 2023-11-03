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Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС

03 ноября 2023 10:59
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Новости Беларуси. Глава государства с рабочей поездкой в Островецком районе. В центре внимания БелАЭС. Введение в эксплуатацию второго блока и внедрение атомной станции в экономику страны во вторник, 31 октября, обсуждали в кабинете главы государства. Сегодня Президенту вручили символичный паспорт готовности объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС-1

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:
От 60 лет. Мы рассчитываем, что до 100 лет будет работать. Для меня огромная честь и большое удовольствие вам вручить паспорт от имени «Росатома», 330-тысячной организации российских атомщиков.

Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо. Во Дворец Независимости – не тебе, на самое видное место. Как самый простенький, но самый ценный паспорт.

Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС-7

Алексей Лихачев:
Еще раз спасибо вам за личную заботу, внимание, всем коллегам низкий поклон. Мы просто как друзья, как товарищи реализовывали этот проект, он нас многому научил. Тот случай, когда нужно закончить словами: даст бог, не последний.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алексей Лихачев # Фотофакт

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