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Лукашенко на БелАЭС: мы с Путиным на эту тему много говорили – пора уже электробусы запускать по дорогам

03 ноября 2023 10:46
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Новости Беларуси. Глава государства с рабочей поездкой в Островецком районе. В центре внимания БелАЭС. Введение в эксплуатацию второго блока и внедрение атомной станции в экономику страны во вторник, 31 октября, обсуждали в кабинете главы государства. Сегодня Президенту вручили символичный паспорт готовности объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на БелАЭС: мы с Путиным на эту тему много говорили – пора уже электробусы запускать по дорогам-1

Тему совместного развития инфраструктуры для электротранспорта накануне, 2 ноября, обсудили лидеры Беларуси и России во время телефонного разговора. Александр Лукашенко поделился подробностями.

Лукашенко на БелАЭС: мы с Путиным на эту тему много говорили – пора уже электробусы запускать по дорогам-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы уже смотрим на электрификацию дороги от Бреста до Казани и далее, мы с Владимиром Владимировичем позавчера на эту тему много говорили. Я говорю: пора уже электробусы запускать по дорогам, легковые автомобили поедут – надо поставить станции. Пархомчик уже научился с нашими энергетиками заправлять электричеством автобус на ходу. Это вообще прогресс большой, не надо останавливаться. Поэтому мы с ним обсуждали эту тему: оказание поддержки гражданам и движение электробусов по этой трассе.

Лукашенко на БелАЭС: мы с Путиным на эту тему много говорили – пора уже электробусы запускать по дорогам-7

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:
Это же другой технологический ландшафт совершенно.

Александр Лукашенко:
И он говорит: слушай, мы взялись за Москву серьезно. Собянин много делает, чтобы Москву электрифицировать и перевести на эти электробусы, электромобили. Там дышать же нечем.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алексей Лихачев # Фотофакт

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