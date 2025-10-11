Останки пяти погибших в годы Великой Отечественной человек перезахоронили в деревне Марьино

Спустя десятилетия они наконец обретут покой в родной земле. В 82-ю годовщину освобождения Добруша от фашистской оккупации в деревне Марьино перезахоронили останки пяти человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое из них – мирные жители, останки которых обнаружили при раскопках в Шабринском лесничестве. Их личности удалось установить благодаря книге «Память». Выяснилось, что мужчина и подросток помогали партизанам и погибли в сентябре 1943 года.

Роман Каменков, исполняющий обязанности прокурора Добрушского района:

При проведении последующих следственных мероприятий были установлены личности этих захороненных лиц. Проведен комплекс экспертных исследований по установлению времени их захоронения, возраста на момент захоронения. И в последующем переданы соответствующие костные останки для захоронения в местный территориальный исполнительный орган.

Кроме них в братской могиле в Марьино теперь будут покоиться и три красноармейца, останки которых были найдены во время поисковых работ. Основные бои за освобождение района проходили именно в этой местности.