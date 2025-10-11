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Останки пяти погибших в годы Великой Отечественной человек перезахоронили в деревне Марьино

11 октября 2025 07:45
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Спустя десятилетия они наконец обретут покой в родной земле. В 82-ю годовщину освобождения Добруша от фашистской оккупации в деревне Марьино перезахоронили останки пяти человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Останки пяти погибших в годы Великой Отечественной человек перезахоронили в деревне Марьино -2

Двое из них – мирные жители, останки которых обнаружили при раскопках в Шабринском лесничестве. Их личности удалось установить благодаря книге «Память». Выяснилось, что мужчина и подросток помогали партизанам и погибли в сентябре 1943 года.

Останки пяти погибших в годы Великой Отечественной человек перезахоронили в деревне Марьино -4

Роман Каменков, исполняющий обязанности прокурора Добрушского района:
При проведении последующих следственных мероприятий были установлены личности этих захороненных лиц. Проведен комплекс экспертных исследований по установлению времени их захоронения, возраста на момент захоронения. И в последующем переданы соответствующие костные останки для захоронения в местный территориальный исполнительный орган.

Кроме них в братской могиле в Марьино теперь будут покоиться и три красноармейца, останки которых были найдены во время поисковых работ. Основные бои за освобождение района проходили именно в этой местности.

Останки пяти погибших в годы Великой Отечественной человек перезахоронили в деревне Марьино -6

Николай Басенков, председатель гомельского областного общественного объединения «Нiколi не забудзем»:
Основной бой был пятого октября, а уже после пятого немцы незаметно отступали за Сож. Была подготовлена заранее линия обороны серьезная, продолжали бои там. 

Всего на фронтах Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести более восьми тысяч уроженцев Добрушского района. Работа по увековечению их памяти продолжается.

# Великая Отечественная война

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