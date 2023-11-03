Лукашенко об АЭС: «Литовцы закрыли, что сейчас? Сейчас плачутся: зачем мы закрыли?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поколебавшись какое-то время, думаю, кто примет решение? Чернобыльская, не чернобыльская республика – да, люди будут критиковать, но со временем поймут, что это надо. На примере Островца я убедился, что люди поняли. Люди, которые живут совсем рядом. И должен вам сказать (я тут перед вами не заискиваю, я же не на второй срок президентства избираюсь). Я уже могу говорить что угодно, открыто свое мнение. У нас абсолютно чистая территория. Космическими проектами мы занимаемся. Наши самолеты, ракеты, российские ракеты и других стран, куда мы продавали оборудование, спутники. Российская платформа ее называют, а все остальное – начинка наша. И сегодня мы создаем аппарат вместе с россиянами, который видит предмет в 25 сантиметров, полностью рассматривает – трудно что-то спрятать. Мы стали космической страной когда-то, а это еще одно новое направление, связанное мирным атомом. Еще БНБК я часто привожу в пример – биотехнологическая корпорация, компания белорусская. Это буквально 5-6 стран имеют в мире благодаря, конечно, моему доброму другу старому Си Цзиньпину. Он дал команду – и мы две очереди построили, третью строим. Это я наговорил для того, чтобы поблагодарить вас. Чтобы вы не вышли маршем в Минск тогда и не выступали как в 2020 году, как некоторые против станции. Вы помните: станцию закроем. Из Польши команды давали.

Я прочитал у Цепкало, по-моему, выступление в Витебске. А что со станцией? Провокаторы вот так вот собирались закрыть станцию – закроем. Поляки, мы видели: поляки давали команду и литовцы. Литовцы закрыли, что сейчас? Сейчас плачутся, зачем мы закрыли? А атомная энергетика выведена в ранг зеленой энергетики, чистой. Это совсем недавно, по-моему, принято было это решение. Оказывается, она чистая, она действительно чистая. Это не уголь и не газ, и не какие-то там дрова. А Польша? Которая подсказывала: закрыть-закрыть атомную станцию. Она запланировала строительство двух АЭС. Мы стали атомной державой по мирному атому тогда, когда запустили первый энергоблок. Сегодня мы ядерная держава еще, к сожалению, по ядерному оружию, благодаря нашим братьям, россиянам, которые (спасибо им) поняли наконец, кто у них есть друг, а кто враг. И на любую просьбу откликаются.

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