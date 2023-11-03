Лукашенко: европейцы придут к нам, они уже поняли, что Америка их поставила в позу и ломает

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

Мы уже на собственном опыте убедились, что значит сидеть на западных технологиях, а потом быть отключенным. Надо создавать технологический суверенитет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это точно. Но слава богу, что отключили. Я тогда, в начале этого отключения, говорил: ребята, успокойтесь. При Путине говорю: нам немножко времени надо, и мы все это освоим сами. И чипы эти, шмыпы, электронику, прочее – мы все это освоим. И оно к тому идет. Они придут к нам. При нашей с тобой жизни, даже моей, они придут к нам, европейцы. Им некуда будет деваться. Они уже поняли, что Америка их поставила там в позу и ломает, как хочет, что угодно делают. А их судьба здесь, потому что им нужны ресурсы. А кладовая...

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