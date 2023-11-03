Лукашенко: «Нам придётся работать в Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут!»
Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По поводу Запада и не только прямо на проходной БелАЭС Александра Лукашенко подробно расспросили наши российские коллеги.
Сергей Савин, собственный корреспондент НТВ в Беларуси:
Понятно, что БелАЭС это абсолютно грамотно, правильно с точки здравого смысла. В том числе рассчитывалась ориентация на экспорт западным соседям, получается так, как получается. Они отрезаются там, обрезаются. Ваше личное мнение: в итоге что победит? Какой-то здравый смысл и разум или нужна?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уверен, что главный принцип покупателя – «где дешевле, по качеству нормально – там и бери». Качество – исключительное. Станция – такой в мире нет. Это самая новейшая по всем параметрам. Качество хорошее, цена – рядом Литва, Латвия. Но самое главное мы упускаем. Мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать в Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем [Путиным – прим. ред.] на эту тему много говорим. Они [украинцы – прим. ред.] придут к нам за помощью. Огромнейший объем работы. Нам придется украинцам помогать. А эти будут покупать, а у нас будет дешевле. Так-сяк, посмотрите, власть поменяется в Америке, и политика в Европе будет совершенно другая. Поэтому все меняется. И надо смотреть не на 10 лет вперед, а на 50-60. На полвека вперед смотреть. А это взгляд в будущее, эта станция. Поэтому будут покупать.
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