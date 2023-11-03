Лукашенко: «Нам придётся работать в Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут!»

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поводу Запада и не только прямо на проходной БелАЭС Александра Лукашенко подробно расспросили наши российские коллеги.

Сергей Савин, собственный корреспондент НТВ в Беларуси:

Понятно, что БелАЭС это абсолютно грамотно, правильно с точки здравого смысла. В том числе рассчитывалась ориентация на экспорт западным соседям, получается так, как получается. Они отрезаются там, обрезаются. Ваше личное мнение: в итоге что победит? Какой-то здравый смысл и разум или нужна?