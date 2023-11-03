Лукашенко о второй АЭС: «Если будем строить, то я вам доложу и посоветуюсь с вами»
Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.
Традиционная возможность у жителей города задать вопросы Президенту. Откровенно говоря, то, что их заинтересует именно этот, озвученный многодетной матерью, мало кто ожидал.
Мария Щербакова, многодетная мать:
Секрет хочется от вас узнать, будет ли у нас вторая АЭС?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тогда я просил у Россиян, мало того, что построить, это же недешево, денег же лишних нет. Надо денег дать нам, но они нам дали под очень выгодный кредит. Где строить, наверное, здесь будет дешевле, кроме строительства самого, вы же видели, что там построены и предприятия, узлы, агрегаты, там все клепали, варили и прочее. Это небольшая проблема, можно эти узлы создать и перевезти. Тут же 300-400 километров – не проблема. Сеть у нас хорошая. Но на месте будет дешевле. Если будем строить, то я вам доложу и посоветуюсь с вами, прежде чем принимать такое решение (подробности здесь).
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