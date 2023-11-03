Лукашенко о второй АЭС: «Если будем строить, то я вам доложу и посоветуюсь с вами»

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.

Традиционная возможность у жителей города задать вопросы Президенту. Откровенно говоря, то, что их заинтересует именно этот, озвученный многодетной матерью, мало кто ожидал.