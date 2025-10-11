Новый этап акции «Дай лесу новае жыццё» стартовал в Беларуси

«Даць лесу новае жыццё!» призывают белорусов. 11 октября в стране стартовал второй этап республиканской акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех уголках высаживают деревья. Погода благоволит, чтобы все вместе в едином порыве жители сделали свой вклад в экологическое будущее родины. Присоединиться может любой желающий.

Лесхозы Брестской области определили 237 участков для посадки – это больше 430 гектаров. Подготовили около миллиона молодых деревьев. Так, в Чернянском лесничестве Малоритского района сегодня планируют высадить 7,5 тысячи сеянцев сосны и больше тысячи – березы. Инициативу здесь поддержали 50 добровольцев.

Виталий Кучинский, участник акции: Для нашей семьи это традиционная акция, потому что я сам работаю в лесном хозяйстве и дети очень любят лес. Здесь важно видеть близость с природой и детям показывать такой добрый пример, когда можно заботиться, можно вкладывать, своим трудом показывать, что мы действительно любим свою страну.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

У нас было повреждено порядка 21 тысячи гектаров леса, мы разработали. Основная часть была осенью прошлого года, весной этого. И на эту осень мы планируем порядка трех тысяч гектаров на ветровально-буреломных лесосеках. Поэтому акция уже приобрела такой бренд Беларуси, 40 % страны покрыты лесами. Поэтому нам приятно, что все так откликнулись, как сегодня. Это уже как праздник.

Отметим, сегодня в стране проходит «Единый день озеленения». Белорусов призывают не только высаживать лес, но и поучаствовать в благоустройстве придомовых территорий.