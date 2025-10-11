В центре Гродно реконструируют 60-метровый мост через Юрисдику

В центре Гродно идет реконструкция 60-метрового моста через реку Юрисдика. Работы планируют завершить к летнему Республиканскому фестивалю национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре Гродно идет реконструкция 60-метрового моста через реку Юрисдика. Работы планируют завершить к летнему Республиканскому фестивалю национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый мост внешне будет схож с предыдущим, а вот внутреннее содержание изменится: балочное пролетное строение заменят на монолитное – оно крепче и надежнее, ведь в центре города движение интенсивное. Высокие нагрузки учли в проекте. На время реконструкции, а это 9 месяцев, проезд авто запрещен, транспорт двигается в объезд. Временные неудобства жители воспринимают с пониманием: безопасность важнее всего.
Дмитрий Веришко, начальник отдела благоустройства гродненского городского ЖКХ:
По итогам обследования данного сооружения были выявлены ряд недостатков, которые требовали проведения реконструкции моста. Проектом предусмотрено переустройство подходов, ремонт покрытия проезжей части, переустройство тротуара, замена существующих балок пролетных строений на новое монолитное пролетное строение.
В разные эпохи мост на этом участке перестраивался неоднократно, отвечая на запросы города, в котором становилось больше машин, а с ними увеличивалась и нагрузка на полотно. Строители поднимают старые фундаменты не только советского периода, обнаружили и кирпичную кладку XIX века.