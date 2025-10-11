В центре Гродно реконструируют 60-метровый мост через Юрисдику

В центре Гродно идет реконструкция 60-метрового моста через реку Юрисдика. Работы планируют завершить к летнему Республиканскому фестивалю национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый мост внешне будет схож с предыдущим, а вот внутреннее содержание изменится: балочное пролетное строение заменят на монолитное – оно крепче и надежнее, ведь в центре города движение интенсивное. Высокие нагрузки учли в проекте. На время реконструкции, а это 9 месяцев, проезд авто запрещен, транспорт двигается в объезд. Временные неудобства жители воспринимают с пониманием: безопасность важнее всего.