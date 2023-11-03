141 год со дня рождения Якуба Колоса – прошлись по местам жизни поэта

Его имя стало символом Беларуси. 3 ноября день рождение Якуба Коласа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже 141-й. Творчество народного поэта составляет целую эпоху в истории литературы нашей страны. Писателя считают основателем национальной прозы. А его творчество повлияло на развитие в самых разных отраслях культуры – театре, кино, музыке.

Якуб Колас родился в селе Акинчицы. Некогда камора лесника, где служил отец писателя, находилась на развилке лесных дорог. Сегодня деревня – часть Столбцов, а музейный домик уже стоит в окружении современных построек. Усадьба включает в себя дом, амбар, колодец и погреб. Ее восстановили в 1982 году, а к 100-летию со дня рождения писателя открыли для посетителей. Сюда приезжают гости из всех стран мира.