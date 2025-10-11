Лекорню вновь назначен премьер-министром Франции – спустя 4 дня после отставки

Никогда такого не было и вот опять. На политическом поле Франции происходит ситуация, напоминающая анекдот. Дело в том, что Себастьен Лекорню, всего четыре дня назад ушедший в отставку с поста премьер-министра, вновь назначен на эту должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему уже поручили сформировать правительство страны.

Такой поворот выглядит, по меньшей мере, странно. Ведь именно предложенные Лекорню кандидатуры в кабмин Франции стали предпосылками для его отставки в начале октября. Премьер предложил на должности непопулярных министров и политиков – и Макрон не смог утвердить большинство из них. Под давлением оппозиции пространство для политического маневра исчезло.

Отставка и возвращение Лекорню осложняется тем, что во Франции до сих пор не принят госбюджет на 2026 год. В условиях расколотого парламента голосование обещает быть непростым. А ведь для Франции главный финансовый документ – это вопрос выживания, учитывая многомиллиардный госдолг и необходимость сокращения расходов. Крайний срок его представления – 13 октября.