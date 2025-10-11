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В Норвегии опасаются, что не договорятся с РФ о рыболовных квотах – Fiskeribladet

11 октября 2025 10:03
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В Норвегии опасаются, что не договорятся с РФ о рыболовных квотах – Fiskeribladet-0

Проведение переговоров между Россией и Норвегией по вопросу управления рыбными ресурсами в Баренцевом море не согласовано, пишет ТАСС со ссылкой на газету Fiskeribladet.

Процесс диалога осложнили введенные Осло санкции в отношении Москвы, указывает издание. Российской стороной было запрошено экстренное заседание с целью их рассмотрения. В том числе обсуждение состоялось 6 октября, но основные переговоры так и не были назначены.

По информации газеты, нет гарантий, что стороны в итоге встретятся.

Ежегодно в октябре двусторонняя комиссия по рыболовству определяет объем вылова.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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