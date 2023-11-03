Министр энергетики: БелАЭС уже работает на экономику страны

Новости Беларуси. Глава государства с рабочей поездкой в Островецком районе. В центре внимания БелАЭС. Введение в эксплуатацию второго блока и внедрение атомной станции в экономику страны во вторник, 31 октября, обсуждали в кабинете главы государства. 3 ноября Президенту вручили символичный паспорт готовности объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект БелАЭС стал самым высокотехнологичным и масштабным в истории белорусско-российских отношений. Сотрудничество на этом не заканчивается. Как неоднократно говорил Президент, развивать его будут не только в атомной энергетике, но и других наукоемких направлениях. «Росатом» пригласил белорусских строителей к участию в зарубежных стройках.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Взаимодействие и взаимоотношение дальнейшее с нашим стратегическим партнером, госкорпорацией «Росатом» будет продолжаться. Это не только вопросы эксплуатации станции, это важное направление. Это вопросы научного сопровождения, технической поддержки эксплуатации блоков, это обращение с радиоактивными отходами, также продление сроков эксплуатации – это более 60 лет, мы также будем вместе работать. И это тоже правильное направление деятельности. Это подготовка кадров. Есть соответствующие программы, дорожные карты. И, конечно, есть и не атомная энергетика.

Это надежная, безопасная, экономичная станция, которая уже работает на экономику страны. Тем более, что Белорусская атомная станция – это не только укрепление энергетической безопасности страны, это действительно большой шаг в технологическом развитии национальной экономики. А все это и повышение качества жизни людей.