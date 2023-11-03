«Мы особо на эту тему не паримся» – Лукашенко о реакции соседей на развитие энергетики в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы не имеет никакого отношения к этим бешеным. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. А я им говорю: вы закрыли Игналинскую станцию. Сейчас сожалеют. И тогда им говорил: вот мы строим станцию. Людям, там 3 тысячи человек, некуда деваться. Приезжайте, нам нужны люди. Мы учили у вас, в России сотни людей, сотнями посылали. А это готовые специалисты – приезжайте к нам. Мы вам дадим работу, жилье, и прочее. Электроэнергия. Ну, хорошо, вы с дуру закрыли свою станцию – будете покупать здесь по нормальным тарифам эту электроэнергию. Я всегда не с камнем за пазухой к ним шел. Но они по команде определенных людей из-за океана строили иную политику. Мы и сейчас не против. Если нам нужны будут кадры, те еще не забыли свою работу на Игналинке, приезжайте, мы вас трудоустроим! Мы не боимся в плане безопасности, нормальные люди. Я им тогда говорил: не беситесь, мы все равно станцию построим. Мы открыто ее строим. И МАГАТЭ, и их журналисты, люди, кто хочет убедиться в безопасности, – приезжайте. Мы открывали станцию, их водили здесь во время строительства, ничего не прятали. Фактически под их надзором мы строили эту станцию. Что им еще надо? Хотят, как хотят. Мы особо на эту тему не паримся.

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