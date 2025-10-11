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После прекращения огня около 250 тысяч человек вернулись в город Газа

11 октября 2025 07:39
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Около 250 тысяч человек вернулись в город Газа после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Кроме того, в ближайшее время стороны обменяются пленными и телами погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом Израиль пока сохраняет контроль над половиной территории Газы. Воинские подразделения еврейского государства занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации.

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 10 октября. Оно стало результатом четырехдневных переговоров враждующих сторон в Египте при посредничестве США, Катара и Турции.

Израиль начал частичный отвод войск из сектора Газа.

# Палестина-Израиль # Международная политика

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