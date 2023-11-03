Лукашенко о том, как строили БелАЭС: изучили опыт Америки, французов, китайцев, японцев и корейцев

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.
Лихачев о БелАЭС: «Никакой более безопасной станции в мире нет». Подробности.
Все это происходило по пути к центральному пункту управления БелАЭС. Его (по поводу запуска первого энергоблока) посещали три года назад. И вот все те же лица.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, никуда не сбежал. Ну, рассказывай, чем ты тут управляешь?
Но уже с другими эмоциями.
Александр Лукашенко:
Я уже вижу, ты светишься, значит, все нормально. В первый раз встретились, не очень светился. Но главное, мне говорит: вот кадры, как бы нам… Да найдем мы людей, все сделаем! Я хотел еще, чтобы эти бешеные литовцы… Ну, закрыли станцию – три тысячи человек выкинули на улицу. Ребята, хороших специалистов, которые нам нужны, мы возьмем! Мы не боимся. И наши ребята приручили бы их, нормально бы работали. Кто-то, единицы, приезжали. Ну, не хотите, как хотите!
– Александр Григорьевич, технологии другие, реактор большой, мощности канальные. И нам проще, конечно, взаимодействовать с российскими странами.
– Понятно, но людей, которые нюхали уже этот порох, тоже было бы неплохо. Ребят молодых взять к себе, мы же искали, ты видишь, по энергетике, «Белэнерго» и прочее. Мы искали таких людей, а те уже прошли какую-то практику. Конечно, мы и с россиянами будем дальше сотрудничать, мы никуда не денемся сейчас. Технологии российские. Зачем нам что-то искать? Передовые технологии. Хотя, скажу откровенно, прежде чем строить станцию, наши специалисты докладывали мне каждый день. Изучили американский опыт, французов, китайцев, японцев и корейцев, по-моему. Пять стран!
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