Лукашенко о том, как строили БелАЭС: изучили опыт Америки, французов, китайцев, японцев и корейцев

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны. Лихачев о БелАЭС: «Никакой более безопасной станции в мире нет». Подробности. Все это происходило по пути к центральному пункту управления БелАЭС. Его (по поводу запуска первого энергоблока) посещали три года назад. И вот все те же лица.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, никуда не сбежал. Ну, рассказывай, чем ты тут управляешь? Но уже с другими эмоциями.