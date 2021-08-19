Лукашенко: обратите внимание на политику Китая. Мудрые китайцы, богатейшая страна. А мы всегда проводили эту политику

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важных посылов встречи – любой бизнесмен, который претендует на политическую карьеру, должен прежде всего соблюдать закон. А самое главное – не дать в обиду честный бизнес. О неподкупных предпринимателях, и почему политика – это другое. Евгений Пустовой продолжит тему.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Министерство по налогам и сборам креативит. Призывает и увещевает. Заплати налоги. Не воруй деньги у тех, кому нужна медицинская помощь или кто ждет нового пандуса. Не влазь в карман к старикам и детям. Короче, без фокусов – Президент говорит об этом уже неоднократно. Александр Лукашенко о пенсионерах: «Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя В рабочем кабинете главы государства – руководители сразу двух ключевых ведомств, министр по налогам и сборам и глава госконтроля. Тема касается каждого – наполняемость бюджета. Прозрачные схемы налогообложения и честные зарплаты. Лукашенко: в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили – это обычные заявления наших протестунов

За первое полугодие в бюджет налоговая служба собрала более 15 миллиардов рублей. Даже план перевыполнила. И в этом году сработала в лучшем темпе, чем в прошлом. Не вдаваясь в скучные и сухие подробности, государственный кошелек по сравнению с 2020-м стал толще на 480 миллионов рублей. В этом году налоговики более тщательно стали бороться с «серыми» зарплатами. Причем бороться не штрафами, а превентивными методами. Налоговики стали более тщательно бороться с «серыми» зарплатами. Что рассказал глава МНС? Мерило для каждого бизнесмена – совесть. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того. Это строки из «Второзакония». По подобному принципу живет весь арабский мир. В самых успешных странах Востока именно по такому принципу и ведут свой бизнес богачи. Это становится государственной политикой и для крупнейшей экономики мира. Может, в этом и есть залог процветания?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы помните, в канун выборов я ставил жестко вопрос, что нам надо установить среднюю заработную плату, ниже которой нельзя, и вообще бизнесмены, частные структуры должны чуть-чуть выше, чем среднюю зарплату, платить. Эти же люди на тебя работают, приносят тебе деньги. Это же не значит, что ты, грубо говоря, 10 % им отдал, а 90 % себе в карман положил. Такой бизнес никому не нужен. И обратите внимание на политику Китая. Вы, наверное, это еще не увидели, а я это увидел. Компартия Китая, Си Цзиньпин заявили о том, что богатые должны помочь бедным. Должно быть общество среднего достатка. Недавно они объявили этот тезис – мудрые китайцы, богатейшая страна. А мы всегда проводили эту политику. Кстати, в том числе требование Лукашенко – не обижать простых работников – всколыхнуло протестные настроения у некоторых толстосумов. Речь не о мести, речь о законах. Лукашенко: я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счёты не будет

Недавно государственные СМИ рассказывали о финансовых махинациях среди независимых медиа. У некоторых сотрудников в предвыборный период зарплаты порой доходили до десятков тысяч долларов. Деньги хранить приходилось в коробках с собачьим кормом. Причинно-следственные связи участия в координации мятежа устанавливают компетентные органы. А вот госконтроль стоит на страже бюджета. «Люди осознают, что они делают, и шли на это сознательно». Председатель КГК о том, как чаще всего совершаются налоговые преступления Но любое дело, связанное с неуплатой налогов, сейчас обрастает политическими фейками. Так удобно бессовестно пытаться уходить от ответственности. Политика и бизнес – вещи разные – подчеркивает Президент. И ответственность за неуплату налогов – ничего личного, это закон. Президент Беларуси: как тут один с картинами. Если ты где-то там замазался и рвёшься к власти, тебя разденут до трусов и покажут, кто ты есть

С конца июня в Беларусь за зарплаты в конверте введена уголовная ответственность. Это мера инициирована госконтролем. Причем привлекать будут исключительно за умышленные действия и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов – 1 тысяча базовых величин, для страховых взносов – 2,5 тысячи базовых величин. В денежном эквиваленте это 29 тысяч рублей или более 72 тысяч рублей соответственно. Но нам далеко до мировых норм ответственности, хотя лазейки для серых схем закрыты. Глава КГК: есть факты вопиющие, когда фирмы получали зарплату в конвертах. И суммы исчисляются миллионами рублей Причем такая ответственность не ради наказания нанимателей. А для того, чтобы вы получали нормальную зарплату, а затем и достойную пенсию. И белорусы это понимают. Уже 150 человек пожаловались подопечным Герасимова на зарплаты в конвертах. Поэтому лучше всего финансовые просчеты устранять с налоговиками. На сегодняшней встрече Президент несколько раз подчеркнет: за каждый упавший волос с головы честных предпринимателей чиновники отвечают лично. Александр Лукашенко: ни один волос с предпринимателя, который честно работает, упасть не должен