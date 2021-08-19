Налоговики стали более тщательно бороться с «серыми» зарплатами. Что рассказал глава МНС?

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

За первое полугодие в бюджет налоговая служба собрала более 15 миллиардов рублей. Даже план перевыполнила. И в этом году сработала в лучшем темпе, чем в прошлом. Не вдаваясь в скучные и сухие подробности, государственный кошелек по сравнению с 2020-м стал толще на 480 миллионов рублей. В этом году налоговики более тщательно стали бороться с «серыми» зарплатами. Причем бороться не штрафами, а превентивными методами.