Налоговики стали более тщательно бороться с «серыми» зарплатами. Что рассказал глава МНС?
Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
За первое полугодие в бюджет налоговая служба собрала более 15 миллиардов рублей. Даже план перевыполнила. И в этом году сработала в лучшем темпе, чем в прошлом. Не вдаваясь в скучные и сухие подробности, государственный кошелек по сравнению с 2020-м стал толще на 480 миллионов рублей. В этом году налоговики более тщательно стали бороться с «серыми» зарплатами. Причем бороться не штрафами, а превентивными методами.
Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Более чем 16,5 тысячи плательщикам (субъектам хозяйствования), у которых уровень заработной платы невысокий, были направлены уведомления. Почти 30 % из них отреагировали уточнением своих налоговых обязательств, и более 5 миллионов рублей подоходного налога поступило в добровольном порядке. Еще порядка 6 миллионов было доначислено по результатам контрольной работы. Это я обозначаю цифры по итогам шести месяцев.
Евгений Пустовой:
Преференции честному бизнесу – это государственная политика. А с 2009 года заметно упростились требования. Лишь за последние годы количество проверок сократилось в восемь раз. Сегодня прозвучал очередной сигнал главы государства честным предпринимателям: работайте, бизнесмены.
Сергей Наливайко:
Добросовестному субъекту хозяйствования абсолютно нечего бояться, абсолютно нечего опасаться. И если он исполняет все налоговые, социальные обязательства, то с огромной степенью вероятности к нему не будет не то что претензий, не будет даже вопросов с точки зрения проверок либо каких-то пояснений.
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