Александр Лукашенко о пенсионерах: «Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя»

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уплата налогов – это дело святое. Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственность за нарушения налогового законодательства самая страшная. В так называемых демократических странах – США и других. Преступление номер один – это неуплата налогов. Может быть, поэтому они богатые государства. Потому что там каждый человек, любой человек не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатит, чтобы к нему не было претензий.

Александр Лукашенко: власть – это не проходной двор, это очень серьёзное дело, это государство, миллионы людей

Мы же содержим пенсионеров. Когда-то же нас кто-то будет содержать. Поэтому они у нас и так небогатые. Их обижать нельзя.