Глава КГК: есть факты вопиющие, когда фирмы получали зарплату в конвертах. И суммы исчисляются миллионами рублей

Евгений Пустовой, корреспондент: С конца июня в Беларусь за зарплаты в конверте введена уголовная ответственность. Это мера инициирована госконтролем. Причем привлекать будут исключительно за умышленные действия и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов – 1 тысяча базовых величин, для страховых взносов – 2,5 тысячи базовых величин. В денежном эквиваленте это 29 тысяч рублей и более 72 тысяч рублей соответственно. Но нам далеко до мировых норм ответственности, хотя лазейки для серых схем закрыты.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Были некоторые элементы, это, например, зарплата в конвертах. Введена уголовная ответственность, но это зона была просто упущена. И некоторые этим воспользовались. А в своей основе, наоборот, мы создаем комфортные условия для уплаты налогов. И сегодня главой государства было неоднократно указано на то, что самое главное – это простота и удобство для субъектов, каким образом они могут уплатить эти налоги, чтобы это не доставляло им каких-то неудобств. С момента введения уголовной ответственности нами возбуждено 21 уголовное дело. Если это переложить на количество граждан, получающих заработную плату, то, конечно, это будет очень маленький процент. Хотя, конечно, есть факты вопиющие, когда фирмы (100-150 человек) получали заработную плату в конвертах. И суммы исчисляются не тысячами, а миллионами рублей.

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