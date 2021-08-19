Александр Лукашенко: ни один волос с предпринимателя, который честно работает, упасть не должен

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, предпринимательством. Когда-то я их сюда приглашал и обещал им. Все, о чем мы договоримся, на основании закона мы будем свято соблюдать. Я хочу, чтобы понимали: ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать.

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