«Чаты и сайты взрываются». Бывший мэр Минска прокомментировал речь Президента по налоговой сфере

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Сегодняшние слова Президента, обращенные к бизнесу Республики Беларусь, международному бизнесу, полностью соответствуют его политике на протяжении всех десятилетий, которыми он управляет нашей страной. Давайте немного посчитаем: не успеет какая ситуация возникнуть с компанией по неуплате налогов, чаты и сайты взрываются. Все информационное пространство гремит: «Ай-ай-ай, ой-ой-ой, ущемляют, нагнетают, зажимают, не дают жить и работать». Ну а теперь с другой стороны посмотрим: только в Минске, наверное, почти 15 тысяч юридических лиц частной формы собственности.

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