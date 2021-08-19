Президент Беларуси: как тут один с картинами. Если ты где-то там замазался и рвёшься к власти, тебя разденут до трусов и покажут, кто ты есть

Новости Беларуси. Защита финансового рынка, комфортные условия для налогоплательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. Эти темы 19 августа стали главными во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Защита финансового рынка, комфортные условия для налогоплательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. Эти темы 19 августа стали главными во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всегда подчеркивал и думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес – это вещи разные.
Александр Лукашенко: власть – это не проходной двор, это очень серьёзное дело, это государство, миллионы людей
Власть – это не проходной двор: в одну дверь зашел, в другую вышел. Это очень серьезное дело, это государство, люди, миллионы людей. Поэтому бизнесмены это должны четко понимать. Еще раз подчеркиваю: это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Можно. Но для этого есть выборы. Идите, боритесь и будьте неподкупными.
Как тут один, с картинами и прочее, наворовал миллионы долларов и пошел на выборы. Чего пошел? Понятно, надо было это все прикрыть. Сейчас это все видно, все это воровство. Если ты где-то там замазался и идешь в политику, еще и рвешься к власти, тебя высветят, разденут до трусов и покажут, кто ты есть. Так оно всегда происходит. Поэтому во власть надо идти с чистыми руками.
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