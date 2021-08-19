Президент Беларуси: как тут один с картинами. Если ты где-то там замазался и рвёшься к власти, тебя разденут до трусов и покажут, кто ты есть

Новости Беларуси. Защита финансового рынка, комфортные условия для налогоплательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. Эти темы 19 августа стали главными во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда подчеркивал и думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес – это вещи разные.

Александр Лукашенко: власть – это не проходной двор, это очень серьёзное дело, это государство, миллионы людей

Власть – это не проходной двор: в одну дверь зашел, в другую вышел. Это очень серьезное дело, это государство, люди, миллионы людей. Поэтому бизнесмены это должны четко понимать. Еще раз подчеркиваю: это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Можно. Но для этого есть выборы. Идите, боритесь и будьте неподкупными.