«Люди осознают, что они делают, и шли на это сознательно». Председатель КГК о том, как чаще всего совершаются налоговые преступления

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:

Комитет государственного контроля достаточно часто бывает в медийном пространстве. Но вот я буквально перед совещанием спросил, сколько жалоб было подано на наше решение о взыскании налогов – а мы занимаемся именно этим – за все это время была подана одна жалоба. Это говорит о том (и это подтверждают наши мероприятия), что люди осознают, что они делают, и шли на это сознательно. И в добровольном порядке уплачивают те суммы, которые мы предъявляем.

Читайте также:

Александр Лукашенко: власть – это не проходной двор, это очень серьёзное дело, это государство, миллионы людей

Александр Лукашенко о пенсионерах: «Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя»

Александр Лукашенко: ни один волос с предпринимателя, который честно работает, упасть не должен