Лукашенко: в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили – это обычные заявления наших протестунов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших «свядомых» протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть. Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов. Было поручено усовершенствовать налоговое законодательство. Это главный вопрос – как идет усовершенствование? Чтобы человек мог уплатить налоги, он должен понимать, за что и сколько он должен платить, а это должно быть просто.

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