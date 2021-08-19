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Лукашенко: в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили – это обычные заявления наших протестунов

19 августа 2021 17:41
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Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили – это обычные заявления наших протестунов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших «свядомых» протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть. Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов. Было поручено усовершенствовать налоговое законодательство. Это главный вопрос – как идет усовершенствование? Чтобы человек мог уплатить налоги, он должен понимать, за что и сколько он должен платить, а это должно быть просто.

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# Налоги # общество # Александр Лукашенко # Сергей Наливайко # Василий Герасимов # Фотофакт

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