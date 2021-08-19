Лукашенко: я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счёты не будет

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Требование Лукашенко – не обижать простых работников – всколыхнуло протестные настроения у некоторых толстосумов. Речь не о мести, речь о законах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, мы ни в коем случае не должны «накатывать». Пусть работают по закону. Нарушил закон – на всю катушку пусть отвечает. Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо объясниться. Я готов даже на моем уровне это делать, если вы найдете соответствующую форму. Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать.