Лукашенко: я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счёты не будет

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Требование Лукашенко – не обижать простых работников – всколыхнуло протестные настроения у некоторых толстосумов. Речь не о мести, речь о законах.