Лазуткин о белорусских спортсменах: это был личный удар по Лукашенко – вы их столько лет поддерживали, а они предали

Новости Беларуси. Политологи считают, что интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву было программным в части отношений Беларуси и России. О некоторых вопросах Президент сказал прямо, а некоторые моменты можно было услышать между строк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О значении интервью и о том, какие задачи оно решало, подробно расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Поскольку идет Олимпиада в Пекине, первый вопрос Соловьева был о спорте – откуда взялся спортивный протест? И Президент отвечает: вот, некоторые спортсмены закончили карьеру, оказались не у дел, и их подобрали.

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:

Почему они отвернулись? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, у спортсмена жизнь короткая. Это, наверное, главное. Уйдя, наверное, не было и того внимания, не было и денег тех. И прочее, и прочее, и прочее. Многие вопросы. И когда им предложили на Западе эту обертку от конфетки, они увидели там конфету, видимо. Андрей Лазуткин:

Это все с точки зрения спортсменов. Но давайте подумаем с точки зрения организаторов. Вы тратите ресурсы на самые разные цели, в том числе и на спорт. Создаете Фонд спортивной солидарности, на который денег ушло больше, чем на подкуп милиции. И что это дало для контроля улицы? Ничего. Но это был такой личный удар по Лукашенко. Вы их столько лет поддерживали, болели за них, знаете каждого, а они предали. Значит, предадут и остальные. И вот эту мысль пытались подкинуть Лукашенко тогда, чтобы руки опустились. И поэтому так громко отрабатывали спортивную тему, хотя, казалось бы, зачем? Ну а дальше идут непростые вопросы по отношениям с Россией. Владимир Соловьев:

Я не понял, почему до сих пор не появился список российских бизнесменов, финансировавших попытку переворота в Беларуси? Я удивлен, что до сих пор этого списка нет.

Андрей Лазуткин:

Так это и была задумка, чтобы мы начали воевать против России. А для этого надо, чтобы сложилась определенная комбинация. Вот деньги от российских бизнесменов, которых мы хорошо знаем, вот вам дочерний банк «Газпрома», вот СМИ, типа «Новой газеты» и «Коммерсанта», вот эксперты, типа Суздальцева. А вот еще какие-то блогеры вылезли, которые рассказывают, что мы не так любим Россию. А вот появляется Тихановский, у которого были связи с Ксенией Собчак. И тут еще приезжают «вагнеровцы». Это все складывалось в такую очень тревожную картину, что организация протестов лежит на России или что Россия как минимум смотрит на это сквозь пальцы. И Соловьев говорит: вам надо дать эти факты, кто конкретно передавал деньги через российскую оппозицию. Вот это важно для русских, потому что тогда это отведет негатив от России в целом. Мы-то видели, что руководство и главные телеканалы нас поддерживали в трудный момент. А наш Президент в ответ спрашивает про Березовского. Кто не знает, Березовский когда-то предлагал Соловьеву пойти кандидатом в президенты против Путина. Соловьев отказался, выбрал другую сторону, и в том числе поэтому он сегодня на своем месте. Путин это оценил.

– Сейчас Борис Абрамович на прямой связи с нами из Лондона. Здравствуйте, Борис Абрамович!

– Добрый вечер, Володя! Андрей Лазуткин:

То есть проблема не в России, а в том, что в 1990-е там появился неуправляемый крупный капитал, который пытается давить и на Путина, и на Лукашенко. Отсюда информационные войны, которые были и внутри России, и с нами тоже. Мы помним, как работали российские каналы в 1990-е. А сегодня этого нет, потому что с Западом началось противостояние. А до этого деньги спокойно возили в Лондон. И история Березовского очень показательная. Человек работал с иностранными спецслужбами, ему дали убежище в Британии. А потом повесили. По крайней мере и Лукашенко, и Соловьев так считают. А это не самые глупые люди. Ну и, конечно, звучала тема выборов.

Владимир Соловьев:

Вот мы в России сейчас столкнулись с тем, что многие задают вопрос: а почему вы взяли форму, не свойственную русскому народу? Почему нам в 1990-е предложили разные подходы, но они не наши? Александр Лукашенко:

Но мы же их взяли. Владимир Соловьев:

А зачем? Александр Лукашенко:

Это другой вопрос. Владимир Соловьев:

Может, это было ошибкой? Может, вернуться к вековому опыту? Александр Лукашенко:

Давайте возвращаться.

Владимир Соловьев:

Иной формы народовластия. Андрей Лазуткин:

Тут Лукашенко очень хитро подводят к ответу, что и вам, и нам нужна монархия. Наверно, был расчет, что Президент это поддержит. В России такая точка зрения, может, и популярна – там, наверно, кругом одни дворяне. Но здесь-то была польская шляхта, которая нами, белорусами и русскими, управляла. Да, потом они приняли русское подданство, поменяли фамилии, когда вошли в состав Российской империи. Но лучше от этого не стали. И вот эту новую шляхту никто обратно не пустит к управлению. И Лукашенко красиво отвечает, что да, мы возрождаем старые формы народовластия. Но не монархию, а, например, Всебелорусское собрание. В истории был такой инструмент военной демократии. Был князь, но у него не было полной власти, он советовался с коллективом. И кто-то видит такое народное вече, а кто-то – Пленум ЦК КПСС. Тем и хороша эта форма, она не разделяет, а объединяет сторонников, даже если у них разные взгляды на что-то.

Андрей Лазуткин:

Ну и пару слов о том, что резало слух. У Соловьева часто звучало слово «предали»: спортсмены предали, Украина предала, рабочие на заводе предали. И он намекает, что ваша власть не такая уж и прочная, как вы нам рассказываете. Это был очень тонкий посыл интервью. Но Лукашенко тоже не прост. И он в ответ вспоминает Ельцина. Кто бы нам рассказывал про слабую власть...

Александр Лукашенко:

Говорят, вот Ельцин пил, напивался и прочее. А ведь с этого все и началось. Они просто его спаивали. Я это знаю, потому что я присутствовал при этом. Я видел. Я человек непьющий. Но с Ельциным иногда мне приходилось – уважаешь, не уважаешь. Ну, уважаешь.