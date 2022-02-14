«Это уникальный опыт». Более 70 студентов вузов Минска предложили свои идеи развития города

Новости Беларуси. Развитие электротранспорта, создание молодежных площадок и современный подход к воспитанию подрастающего поколения. Более 70 студентов столичных вузов предложили свои идеи развития города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В городской ратуше с молодыми людьми встретился председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Открытая диалоговая площадка прошла в рамках проекта «Минская смена». Здесь собрались не только его участники, но и студенты-активисты. У каждого была возможность задать вопросы. На встрече молодые люди поделились своими идеями развития инфраструктуры Минска. В том числе, о создании зон для отдыха, площадок для экстремального спорта. Обсудили также вопросы строительства и образования.

Анна Щеглова, студентка БГПУ имени М. Танка:

Этот проект – это уникальный опыт каждому студенту, который принимает здесь участие, реализовать свой творческий потенциал, реализовать свои таланты. И в первую очередь это, конечно, идеи, которые мы можем внести в жизнь в рамках проекта города. Проект, который мы представляем от университета, – это студенческое радио, которое будет анонсировать все интересные студенческие события, освещать какие-либо новости.