«Нас лучше не трогать». Лукашенко высказался по поводу вероятности войны в Европе

Новости Беларуси. Нас лучше не трогать: Президент Беларуси в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву высказал свое мнение по поводу вероятности войны в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко убежден, что на Западе понимают бесперспективность военного противостояния силам Организации Договора о коллективной безопасности. Военная мощь ОДКБ была наглядно продемонстрирована во время недавних событий в Казахстане. Это сдерживает Запад, не допуская войны в Европе, считает лидер Беларуси. Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:

Вы видите возможность большой войны в Европе? Сначала Украина, потом Европа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет, слишком комфортно мы живем. Комфорт – это очень важно. Понимаете, когда человек начинает думать, мозгами шевелить: завтра война и надо в землянку сесть, как у нас в Беларуси было. Владимир Соловьев:

Да сядем. Нам-то не привыкать. Александр Лукашенко:

Это вам не привыкать. Владимир Соловьев:

А американцы не сядут. Александр Лукашенко:

Вот. Владимир Соловьев:

Они далеко.

Александр Лукашенко:

Об этом и речь. Владимир Соловьев:

Для них это счастье, если Европа взорвется. Александр Лукашенко:

Об этом и речь. Это первое. Это просто на человеческом уровне. Второе, ОДКБ что показало. Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают. В чем ценность ОДКБ – что мы показали. Сколько сил у нас там было – всего ничего, но мы показали. А если бы надо, там бы увеличились эти силы. Мы возле Алматы, а Путин в Нурсултане взяли аэропорты под контроль. Тебе же понятно, почему их взяли. Потому что мы бы пешком не пришли туда. За тысячи километров. В течение нескольких часов после нами принятого решения – мы с Путиным почти ночь обсуждали эту проблематику – там сели наши войска. А в Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте.