«Нас лучше не трогать». Лукашенко высказался по поводу вероятности войны в Европе
Новости Беларуси. Нас лучше не трогать: Президент Беларуси в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву высказал свое мнение по поводу вероятности войны в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко убежден, что на Западе понимают бесперспективность военного противостояния силам Организации Договора о коллективной безопасности. Военная мощь ОДКБ была наглядно продемонстрирована во время недавних событий в Казахстане. Это сдерживает Запад, не допуская войны в Европе, считает лидер Беларуси.
Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:
Вы видите возможность большой войны в Европе? Сначала Украина, потом Европа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, слишком комфортно мы живем. Комфорт – это очень важно. Понимаете, когда человек начинает думать, мозгами шевелить: завтра война и надо в землянку сесть, как у нас в Беларуси было.
Владимир Соловьев:
Да сядем. Нам-то не привыкать.
Александр Лукашенко:
Это вам не привыкать.
Владимир Соловьев:
А американцы не сядут.
Александр Лукашенко:
Вот.
Владимир Соловьев:
Они далеко.
Александр Лукашенко:
Об этом и речь.
Владимир Соловьев:
Для них это счастье, если Европа взорвется.
Александр Лукашенко:
Об этом и речь. Это первое. Это просто на человеческом уровне.
Второе, ОДКБ что показало. Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают. В чем ценность ОДКБ – что мы показали. Сколько сил у нас там было – всего ничего, но мы показали. А если бы надо, там бы увеличились эти силы. Мы возле Алматы, а Путин в Нурсултане взяли аэропорты под контроль. Тебе же понятно, почему их взяли. Потому что мы бы пешком не пришли туда. За тысячи километров. В течение нескольких часов после нами принятого решения – мы с Путиным почти ночь обсуждали эту проблематику – там сели наши войска. А в Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте.
Владимир Соловьев:
Так они хотят, чтобы не в Европе воевали, они хотят, чтобы мы с Украиной воевали.
Александр Лукашенко:
Понятно. Украина никогда с нами не будет воевать. Это война продлится, Володя, ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул – ребята, ребята.
Ангелина Валькович, СТВ:
Телеверсия интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву выйдет в понедельник, 7 февраля. Сейчас наши коллеги готовят материал к эфиру. Исходя из тех фрагментов, которыми делится команда Соловьева, эта беседа заслуживает отдельного внимания.
Во время двухчасового разговора нашлось время и для философских рассуждений, например, о причинах предательства, с которым столкнулся Александр Лукашенко в августе 2020-го, о прощении для беглых, о белорусской многовекторности, войне и причинах отсутствия на открытии Олимпиады. Соловьев задавал много провокационных и острых вопросов и получал прямые и честные ответы белорусского лидера.