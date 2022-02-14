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«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?

14 февраля 2022 14:09
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Новости Беларуси. Поликлиника на колесах. В Брестской области реализуют пилотный проект, когда осмотр врача общей практики, диспансеризация и обследование пациентов проходят в самых отдаленных уголках региона благодаря передвижному медкомплексу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые три комфортабельных автобуса уже помогают сельским пациентам в Пинском, Барановичском и Брестском районах.

Как все устроено в автополиклинике, знает Кристина Протосовицкая.

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?-1

Таблеточку от давления я вам назначил на прием. Один раз в день будете утром принимать.

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?-4

Тогда врач идет к вам. Чем не слоган к новому проекту? Волна «омикрона» ударила по амбулаторно-поликлиническому звену. Пока в городах очереди, в самые отдаленные деревни отправляется автополиклиника. Медицинский автобус припарковали как раз напротив дома семьи Жедик. Мужу – ЭКГ, жене – анализ крови на сахар. Рекомендации врача сразу на месте.

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?-7

Вера Жедик, жительница деревни Ставище:
Будет интересно, если будет все и кардиограмма, и кровь взять, и анализ на сахар. У нас же нет амбулатории, ФАПа. А я два года уже не езжу, потому что боюсь амбулаторию посещать, чтобы не заболеть.

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?-10

Главное, что ездить не надо, в очереди стоять.

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?-13

Деревня Ставище Брестского района – это всего лишь одна улица и чуть больше двух десятков жителей. Хоть и в 13 километрах от областного центра, но пожилым людям лишний раз выезжать в большой город сейчас не рекомендуют. К графику приезда автолавки добавляется новый, медицинский.

Тамара Адамовна – старожил деревни. В свои 78 перенесла коронавирус.

«У нас же нет амбулатории, ФАПа». Что думают жители глубинки о поликлиниках на колёсах?-16

Тамара Тарасюк, жительница деревни Ставище:
Проверить здоровье, как мы тут себя чувствуем в отдаленной деревне.

«Можно в целом сформировать предварительный диагноз». Брестские медики о создании автополиклиник в деревнях – подробности далее.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Кристина Протосовицкая # Вера Жедик # Тамара Тарасюк # Фотофакт

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