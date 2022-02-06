«Вы зачем, безумцы, это делаете?» Лукашенко раскрыл подробности визита Помпео в Минск
Новости Беларуси. Фрагменты эксклюзивного интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву продолжают будоражить мировое информационное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Остро и откровенно, впрочем, как всегда, Президент Беларуси ответил на вопросы российского журналиста. Визит Майкла Помпео в Минск многие эксперты трактовали как начало геополитического разворота Беларуси на Запад. Но даже во время переговоров с известным лоббистом США глава нашего государства поддерживал интересы своих союзников.
Александр Лукашенко – Майклу Помпео: вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир. Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда приезжал сюда Помпео недавно, на излете Трампа, мы с ним сели в кабинет у меня отдельно, его переводчика я попросил. Я ему задал кряду несколько вопросов. И главное, у меня к нему хорошее было отношение, потому что с црушниками мы сотрудничали по ядерным материалам. Это для них было все. Еще пару вопросов.
Я говорю: Майк, вы чего – безумцы? Передай своему Трампу: вы чего – безумцы? Дословно – вы безумцы? Он на меня смотрит – что вы имеете в виду? Вы, говорю, зачем объединили мощнейшую страну ядерную с огромным военным потенциалом с мощнейшей экономической державой в одну кучу и пытаетесь вести войну против этого объединения? Вы, говорю, никогда не выиграете эту войну. Вы зачем, безумцы, это делаете? Я ему об этом сказал, правда, и Путину потом рассказал о нашем разговоре. Я что, не прав? Прав. Он: Китай технологии ворует, это, вот это… Мы их остановим. Говорю: поздно. Я Китай знаю лучше, чем ты, хоть ты и црушник. Поздно. Китай сегодня никто не остановит, они обойдутся и без ваших технологий.
Владимир Рудольфович, вы согласны, что это ошибка страшнейшая – объединить воедино Китай и Россию? Со стороны Америки.
Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:
Со стороны Америки это, конечно, ошибка.
Александр Лукашенко:
Второй вопрос, который Помпео мне задал: вы знаете, что нас молотить начали в 2020 году – это одна из причин. Он мне тогда сказал: а вот вы сотрудничаете с Китаем, у вас хорошие отношения.
Владимир Соловьев:
Вас не могли не начать молотить с 2014 года, потому что 2014 год придумали в Украине, чтобы там не было китайского хаба, точки входа в Европу.
Александр Лукашенко:
Правильно.
Владимир Соловьев:
Они переместили к вам, китайцы.