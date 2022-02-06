«Вы зачем, безумцы, это делаете?» Лукашенко раскрыл подробности визита Помпео в Минск

Остро и откровенно, впрочем, как всегда, Президент Беларуси ответил на вопросы российского журналиста. Визит Майкла Помпео в Минск многие эксперты трактовали как начало геополитического разворота Беларуси на Запад. Но даже во время переговоров с известным лоббистом США глава нашего государства поддерживал интересы своих союзников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда приезжал сюда Помпео недавно, на излете Трампа, мы с ним сели в кабинет у меня отдельно, его переводчика я попросил. Я ему задал кряду несколько вопросов. И главное, у меня к нему хорошее было отношение, потому что с црушниками мы сотрудничали по ядерным материалам. Это для них было все. Еще пару вопросов.

Я говорю: Майк, вы чего – безумцы? Передай своему Трампу: вы чего – безумцы? Дословно – вы безумцы? Он на меня смотрит – что вы имеете в виду? Вы, говорю, зачем объединили мощнейшую страну ядерную с огромным военным потенциалом с мощнейшей экономической державой в одну кучу и пытаетесь вести войну против этого объединения? Вы, говорю, никогда не выиграете эту войну. Вы зачем, безумцы, это делаете? Я ему об этом сказал, правда, и Путину потом рассказал о нашем разговоре. Я что, не прав? Прав. Он: Китай технологии ворует, это, вот это… Мы их остановим. Говорю: поздно. Я Китай знаю лучше, чем ты, хоть ты и црушник. Поздно. Китай сегодня никто не остановит, они обойдутся и без ваших технологий.

Владимир Рудольфович, вы согласны, что это ошибка страшнейшая – объединить воедино Китай и Россию? Со стороны Америки.