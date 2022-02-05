«Это даже не служба, это служение». Лукашенко ответил на вопрос, как долго он будет Президентом Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, как долго планирует быть в должности главы белорусского государства. Сегодня, 5 февраля, вышел новый фрагмент интервью Президента журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно состоялось 4 февраля и пока не опубликовано в полном объеме.
Эксклюзивом российские коллеги делятся порционно. Это и понятно: как рассказал сам журналист, хорошее интервью с президентами сделать очень сложно. Спросить нужно о том, чем еще никто ранее не интересовался. К тому же известно, что глава нашего государства открыт для общения с прессой и не делит вопросы на удобные и не очень, что особенно ценят журналисты.
Соловьев, пользуясь случаем, задавал именно такие вопросы – острые, провокационные – и получал временами жесткие, но искренние ответы, какой бы ни была тематика: события августа 2020-го или личные переживания Президента.
Много говорили об отношении Александра Лукашенко к Беларуси. Соловьев даже спросил, кем себя видит Александр Лукашенко, предложив несколько вариантов ответов – от отца нации до Создателя и даже диктатора. Но Президент дал однозначный и лаконичный ответ, сказав, что прежде всего он человек. Не менее однозначно белорусский лидер обозначил свою позицию и по следующему вопросу.
Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:
Сколько лет руководителем Беларуси будет Лукашенко еще? Для себя внутри отвечаете на этот вопрос?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет. Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, как война, и еще важнее – внутри нас будут, как в 2020 году, рвать – всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите «кто, кто?», вот он – кто – появится, мы определимся. Но, поверьте, я Президент не потому, что я очень хочу быть Президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих, ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал с кем-то руками своими, и прочее и прочее. До детей.
Владимир Соловьев:
То есть это не работа, это служение?
Александр Лукашенко:
Не служба, а служение – правильно сказал. Это даже не служба, это служение.
Это всего лишь фрагмент интервью. Куда интереснее смотреть его полностью, ведь без малого двухчасовая беседа строилась не всегда просто. В целом это был диалог, а не стандартная форма «вопрос-ответ». Нашлось время и для философских рассуждений. Например, о причинах предательства, с которым столкнулся Александр Лукашенко в августе 2020-го, о прощении для беглых, о белорусской многовекторности, войне и причинах отсутствия на открытии Олимпиады.
А еще Владимир Соловьев сравнивал белорусского лидера с сингапурским политиком Ли Куан Ю и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. О последнем речь зашла, когда журналист поделился видением переломного момента событий после выборов в нашей стране.
Свою оценку происходящего тогда Соловьев менял под влиянием разных обстоятельств, в том числе и того, что произошло 23 августа 2020 года. К слову, Александр Лукашенко подробно рассказал, что чувствовал в тот день он сам, и другие важные детали своего появления на проспекте Победителей с автоматом и младшим сыном.
Услышать больше подробностей и даже откровений, которые позволят шире и детальнее взглянуть на прошлое, настоящее и будущее Беларуси, можно будет в ближайшие дни. А в полной мере насладиться разговором уже в понедельник, 7 февраля. Наши коллеги готовят телеверсию интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву.
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