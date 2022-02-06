Лукашенко в интервью Соловьёву: «Когда-то Украина всех нас кормила в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем»

Новости Беларуси. Тайны наших беглых бескомпромиссно раскрывает Григорий Азаренок. В этих историях как раз почти все ясно. Время авторской журналистики на СТВ в программе «Неделя». Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:

Вы для них [Украины и ее властей – прим. ред.] сделали с 2014 года больше, чем кто-либо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По просьбе вашего Президента и моего друга [президента России Владимира Путина – прим. ред.], чтобы вы знали. Владимир Соловьев:

Вы сделали для них больше, чем кто-либо, а они вас предали. В самый ответственный момент сначала стали поставлять боевиков и оружие, потом еще попытались поиграться непонятно в какие спецслужбы с нашими ребятами, в задержание, а потом еще ввели впереди планеты всей против вас санкции. И сейчас постоянно вытирают лично о вас ноги, о Беларусь – всякую чушь. И вы все равно к ним относитесь, не к народу, а к власти, ну, как-то так, я бы сказал, мягко. Александр Лукашенко:

Я же не журналист. Я же Президент. И вообще я человек такой: воевать так воевать, если нужно это; работать так работать в разных режимах. Поэтому вы не думайте, что я буду смотреть сквозь пальцы на все то, что они сотворили. Вы правильно сказали, но здесь дело не в личном. Беларусь в целом к ним хорошо относилась. Мы с ними наторговали в прошлом году, представляете сколько, – это второй партнер в торговле за прошлый год – почти 7 миллиардов долларов. И в основном это наши поставки туда – от продовольствия... Когда-то Украина всех нас кормила, кормилица была в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем, Россия поставляет, в том числе переработанные продукты и так далее, не называю фирмы. Мы им поставляем вместе с россиянами одинаковое количество нефтепродуктов. Литва там на 1,5 миллиарда вроде поставляла – Мажейкяй, знаете такой завод, через Беларусь. Сейчас мы закрыли эти поставки. Мы просто помогаем людям.