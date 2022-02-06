Лукашенко в интервью Соловьёву: «Когда-то Украина всех нас кормила в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем»
Новости Беларуси. Тайны наших беглых бескомпромиссно раскрывает Григорий Азаренок. В этих историях как раз почти все ясно. Время авторской журналистики на СТВ в программе «Неделя».
Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:
Вы для них [Украины и ее властей – прим. ред.] сделали с 2014 года больше, чем кто-либо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По просьбе вашего Президента и моего друга [президента России Владимира Путина – прим. ред.], чтобы вы знали.
Владимир Соловьев:
Вы сделали для них больше, чем кто-либо, а они вас предали. В самый ответственный момент сначала стали поставлять боевиков и оружие, потом еще попытались поиграться непонятно в какие спецслужбы с нашими ребятами, в задержание, а потом еще ввели впереди планеты всей против вас санкции. И сейчас постоянно вытирают лично о вас ноги, о Беларусь – всякую чушь. И вы все равно к ним относитесь, не к народу, а к власти, ну, как-то так, я бы сказал, мягко.
Александр Лукашенко:
Я же не журналист. Я же Президент. И вообще я человек такой: воевать так воевать, если нужно это; работать так работать в разных режимах. Поэтому вы не думайте, что я буду смотреть сквозь пальцы на все то, что они сотворили. Вы правильно сказали, но здесь дело не в личном. Беларусь в целом к ним хорошо относилась. Мы с ними наторговали в прошлом году, представляете сколько, – это второй партнер в торговле за прошлый год – почти 7 миллиардов долларов. И в основном это наши поставки туда – от продовольствия... Когда-то Украина всех нас кормила, кормилица была в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем, Россия поставляет, в том числе переработанные продукты и так далее, не называю фирмы. Мы им поставляем вместе с россиянами одинаковое количество нефтепродуктов. Литва там на 1,5 миллиарда вроде поставляла – Мажейкяй, знаете такой завод, через Беларусь. Сейчас мы закрыли эти поставки. Мы просто помогаем людям.
Владимир Соловьев:
Каким людям?
Александр Лукашенко:
Украинцам. Если бы мы им не поставили в последние выходные, по-моему, электроэнергию, рухнула бы вся система.
Владимир Соловьев:
И что в этом плохого?
Александр Лукашенко:
Я не знаю, в данном случае в этом нет никакой необходимости.
Владимир Соловьев:
Народ жалко?
Александр Лукашенко:
Жалко.
Владимир Соловьев:
Много украинцев переезжает в Беларусь, в Россию. Но когда среди украинской армии высокие нацистские настроения… Вот сейчас если на Донбасс они кинутся… Или у вас они сосредотачивают свои силы и средства, воспринимая вас как врага. То их боевая техника будет ездить на ГСМ [горюче-смазочные материалы – прим. ред.], которые им поставляет Союзное государство России и Беларуси.
Александр Лукашенко:
Да, день будут ездить. Один день. До границы, может, доедут, а дальше что? Они с колес работают, мы это хорошо знаем. Поэтому я не зря вам бросил фразу: слушайте, воевать – значит воевать.
Владимир Соловьев:
Я как раз на эту фразу обратил внимание.
Александр Лукашенко:
Если мы не воюем, так и не надо париться.
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