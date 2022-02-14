Владимир Кухарев встретился с участниками проекта «Минская смена». О чём говорили со студентами?

Новости Беларуси. Развитие электротранспорта, создание молодежных площадок и современный подход к воспитанию подрастающего поколения. Более 70 студентов столичных вузов предложили свои идеи развития города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. «Это уникальный опыт». Более 70 студентов вузов Минска предложили свои идеи развития города – читайте здесь.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Это очень важно, что именно не вопросы поступают, а уже конкретные предложения по различным направлениям сферы деятельности города. Поэтому мы с большим интересом сегодня выслушали. Все вопросы, конечно же, будут взяты для рассмотрения, мы их глубоко проанализируем.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Ребята очень активно задавали вопросы уже по тем проектам, с которыми они работают. Особое внимание уделялось теме благоустройства города. Самое главное, что очень много сегодня присутствовало студентов столичных вузов, которые еще не являются участниками проекта «Минская смена», но высказали пожелания в этом году участвовать, вносить свои предложения.