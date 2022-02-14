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Владимир Кухарев встретился с участниками проекта «Минская смена». О чём говорили со студентами?

14 февраля 2022 14:01
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Новости Беларуси. Развитие электротранспорта, создание молодежных площадок и современный подход к воспитанию подрастающего поколения. Более 70 студентов столичных вузов предложили свои идеи развития города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Это уникальный опыт». Более 70 студентов вузов Минска предложили свои идеи развития города – читайте здесь.  

Владимир Кухарев встретился с участниками проекта «Минская смена». О чём говорили со студентами?-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Это очень важно, что именно не вопросы поступают, а уже конкретные предложения по различным направлениям сферы деятельности города. Поэтому мы с большим интересом сегодня выслушали. Все вопросы, конечно же, будут взяты для рассмотрения, мы их глубоко проанализируем.  

Владимир Кухарев встретился с участниками проекта «Минская смена». О чём говорили со студентами?-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Ребята очень активно задавали вопросы уже по тем проектам, с которыми они работают. Особое внимание уделялось теме благоустройства города. Самое главное, что очень много сегодня присутствовало студентов столичных вузов, которые еще не являются участниками проекта «Минская смена», но высказали пожелания в этом году участвовать, вносить свои предложения.  

Владимир Кухарев встретился с участниками проекта «Минская смена». О чём говорили со студентами?-7

Сейчас стартовал третий этап проекта «Минская смена». Участники молодежной инициативы свои инновационные проекты уже будут реализовывать на практике. Проект начался в ноябре 2021 года. В нем принимают участие 47 молодых людей.  

# Молодежь Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Владимир Кухарев # Светлана Пинчук # Анна Щеглова # Фотофакт

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