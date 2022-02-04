Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»
Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Этим обстоятельным и долгожданным для теле- и радиоведущего разговором во Дворце Независимости открыли информационный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022-м это первое интервью главы нашего государства. Беседа длилась почти два часа. За это время успели обсудить многие аспекты мировой и внутренней политики, белорусско-российские отношения, возможность прощения для беглых, затрагивали и личные темы. Александр Лукашенко всегда открыт для прессы, зная это, Соловьев, расспросил, кажется, обо всем. Задавал острые вопросы и получал иногда жесткие, но искренние ответы.
Разумеется, стороной не обошли тему событий августа и осени 2020-го. Соловьев хорошо осведомлен о том, что происходило на белорусских улицах, не раз высказывал свою позицию, корректировал ее, исходя из вновь открывшихся обстоятельств, как, например, те, что произошли 23 августа 2020 года.
Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:
Для меня был критичный момент, принципиальный, в том числе в изменении моего личного отношения к вам, когда вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Янукович и я – большая разница. У него денег было много. Деньги довлеют всегда, жмут в кармане, надо спасти деньги.
Владимир Соловьев:
Ну какие для вас деньги? Думаю, когда вы вышли с автоматом, стало ясно, что вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться.
Александр Лукашенко:
Первое. Они подняли этот фейк, что, как Янукович, он сбежал, уже в Ростове. И дети улетели. Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал, я знал, как действуют наши ребята, они выполняли все, что я им говорил, но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. И дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился, автомат был со мной.
Владимир Соловьев:
Зачем?
Александр Лукашенко:
Слушайте, что значит зачем? Резиденция Президента (особенно, где он живет) – всегда (особенно в этот период) вожделенное желание любого подонка, они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно, потому что – если они уже пошли на штурм Дворца Независимости – это большой риск, поэтому там никто не церемонился. И они знали, что это черта, поэтому никогда не применяли оружие. Хотя после этого мы из Украины просто огромными партиями задерживали переброшенное оружие.
Владимир Соловьев:
Из Украины?
Александр Лукашенко:
Из Украины и один раз из России. Один был случай из России, кругом привезли, но происхождение оружия, взрывчатки украинское.
После интервью собеседники еще полчаса общались без камер. По завершении встречи с Александром Лукашенко Владимир Соловьев ответил на вопросы президентского пула. Журналисты поинтересовались, какие события изменили отношение Соловьева к нашему Президенту, почему так много говорил о предательстве и какое качество Александра Лукашенко удивило ведущего.
Владимир Соловьев: «Отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит» (подробнее здесь).
Новые фрагменты интервью ждем в ближайшие дни. Соловьев обещал опубликовать беседу без купюр. И это интервью действительно нужно смотреть полностью (вырванные из контекста фрагменты едва ли дадут полное понимание). Покажут разговор и в белорусском телеэфире.
В понедельник, 7 февраля, ждите телеверсию интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву. Прозвучит немало подробностей и даже откровений, которые позволят шире и детальнее взглянуть на прошлое, настоящее и будущее Беларуси.