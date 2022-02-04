Прямой эфир

Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»

04 февраля 2022 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Этим обстоятельным и долгожданным для теле- и радиоведущего разговором во Дворце Независимости открыли информационный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»-1

В 2022-м это первое интервью главы нашего государства. Беседа длилась почти два часа. За это время успели обсудить многие аспекты мировой и внутренней политики, белорусско-российские отношения, возможность прощения для беглых, затрагивали и личные темы. Александр Лукашенко всегда открыт для прессы, зная это, Соловьев, расспросил, кажется, обо всем. Задавал острые вопросы и получал иногда жесткие, но искренние ответы.  

Разумеется, стороной не обошли тему событий августа и осени 2020-го. Соловьев хорошо осведомлен о том, что происходило на белорусских улицах, не раз высказывал свою позицию, корректировал ее, исходя из вновь открывшихся обстоятельств, как, например, те, что произошли 23 августа 2020 года.  

Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»-4

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:  
Для меня был критичный момент, принципиальный, в том числе в изменении моего личного отношения к вам, когда вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Янукович и я – большая разница. У него денег было много. Деньги довлеют всегда, жмут в кармане, надо спасти деньги.  

Владимир Соловьев:  
Ну какие для вас деньги? Думаю, когда вы вышли с автоматом, стало ясно, что вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться.  

Александр Лукашенко:  
Первое. Они подняли этот фейк, что, как Янукович, он сбежал, уже в Ростове. И дети улетели. Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал, я знал, как действуют наши ребята, они выполняли все, что я им говорил, но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. И дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился, автомат был со мной.  

Владимир Соловьев:  
Зачем?  

Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»-7

Александр Лукашенко:  
Слушайте, что значит зачем? Резиденция Президента (особенно, где он живет) – всегда (особенно в этот период) вожделенное желание любого подонка, они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно, потому что – если они уже пошли на штурм Дворца Независимости – это большой риск, поэтому там никто не церемонился. И они знали, что это черта, поэтому никогда не применяли оружие. Хотя после этого мы из Украины просто огромными партиями задерживали переброшенное оружие.  

Владимир Соловьев:  
Из Украины?  

Александр Лукашенко:  
Из Украины и один раз из России. Один был случай из России, кругом привезли, но происхождение оружия, взрывчатки украинское.  

Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»-10

После интервью собеседники еще полчаса общались без камер. По завершении встречи с Александром Лукашенко Владимир Соловьев ответил на вопросы президентского пула. Журналисты поинтересовались, какие события изменили отношение Соловьева к нашему Президенту, почему так много говорил о предательстве и какое качество Александра Лукашенко удивило ведущего.  

Владимир Соловьев: «Отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит» (подробнее здесь).  

Новые фрагменты интервью ждем в ближайшие дни. Соловьев обещал опубликовать беседу без купюр. И это интервью действительно нужно смотреть полностью (вырванные из контекста фрагменты едва ли дадут полное понимание). Покажут разговор и в белорусском телеэфире.  

В понедельник, 7 февраля, ждите телеверсию интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву. Прозвучит немало подробностей и даже откровений, которые позволят шире и детальнее взглянуть на прошлое, настоящее и будущее Беларуси.  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Владимир Соловьёв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко в интервью Соловьёву: «Я не считаю себя Создателем»
04 февраля 2022 16:50

Лукашенко в интервью Соловьёву: «Я не считаю себя Создателем»

«Учитель во мне победил». Кто идёт в педагогику и есть ли в этой профессии случайные люди?
04 февраля 2022 16:37

«Учитель во мне победил». Кто идёт в педагогику и есть ли в этой профессии случайные люди?

Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело
04 февраля 2022 15:58

Латушко грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-министра возбудили уголовное дело