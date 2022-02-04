Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Этим обстоятельным и долгожданным для теле- и радиоведущего разговором во Дворце Независимости открыли информационный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022-м это первое интервью главы нашего государства. Беседа длилась почти два часа. За это время успели обсудить многие аспекты мировой и внутренней политики, белорусско-российские отношения, возможность прощения для беглых, затрагивали и личные темы. Александр Лукашенко всегда открыт для прессы, зная это, Соловьев, расспросил, кажется, обо всем. Задавал острые вопросы и получал иногда жесткие, но искренние ответы. Разумеется, стороной не обошли тему событий августа и осени 2020-го. Соловьев хорошо осведомлен о том, что происходило на белорусских улицах, не раз высказывал свою позицию, корректировал ее, исходя из вновь открывшихся обстоятельств, как, например, те, что произошли 23 августа 2020 года.

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:

Для меня был критичный момент, принципиальный, в том числе в изменении моего личного отношения к вам, когда вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Янукович и я – большая разница. У него денег было много. Деньги довлеют всегда, жмут в кармане, надо спасти деньги. Владимир Соловьев:

Ну какие для вас деньги? Думаю, когда вы вышли с автоматом, стало ясно, что вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться. Александр Лукашенко:

Первое. Они подняли этот фейк, что, как Янукович, он сбежал, уже в Ростове. И дети улетели. Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал, я знал, как действуют наши ребята, они выполняли все, что я им говорил, но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. И дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился, автомат был со мной. Владимир Соловьев:

Зачем?

Александр Лукашенко:

Слушайте, что значит зачем? Резиденция Президента (особенно, где он живет) – всегда (особенно в этот период) вожделенное желание любого подонка, они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно, потому что – если они уже пошли на штурм Дворца Независимости – это большой риск, поэтому там никто не церемонился. И они знали, что это черта, поэтому никогда не применяли оружие. Хотя после этого мы из Украины просто огромными партиями задерживали переброшенное оружие. Владимир Соловьев:

Из Украины? Александр Лукашенко:

Из Украины и один раз из России. Один был случай из России, кругом привезли, но происхождение оружия, взрывчатки украинское.