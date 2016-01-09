Прямой эфир

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт

09 января 2016 18:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тропические леса Таиланда, бархатные пляжи ОАЭ, храмовые комплексы Индии и сказочная страна американского Диснейленда, а еще Альпы для тех, кому не нужно лето зимой. CTV.BY заглянул в Instagram белорусских и российский медийных персон, чтобы узнать, где они провели, а может все еще проводят свои рождественские каникулы!

Заслуженная артистка Беларуси Алёна Ланская проводит свой отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-1

А участники группы IOWA полным составом на днях улетели в Таиланд...

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-3

... и любуются там вот такими красивыми закатами!

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-5

Кстати, Таиланд, похоже, самое популярное место отдыха белорусов в этом году.

Вот и Михаил Баранов, Misha FM, передает всем привет с пляжа в Пхукете.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-7

Александр Гутор, который выступает за столичное «Динамо», провел там свой отпуск вместе с супругой Мариной Некрасовой, некогда участницей группы «Лас-Вегас».

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-9

Александр Глеб, шестикратный лучший игрок Беларуси, некогда выступавший за лондонский «Арсенал» и «Барселону», а сейчас играющий в родном «БАТЭ», также проводит отпуск в Таиланде со своей девушкой Светланой. 

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-11

После посещения Италии вслед за старшим братом в Тайланд прилетел и нападающий «Торпедо-БелАЗ» Вячеслав Глеб с супругой. 

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-13

География путешествий россиян с белорусами не пересекается. 

Филипп Киркоров отдыхает в американском Диснейленде.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-15

А его дети, Алла-Виктория и Мартин, проводят каникулы с лучшей подругой артиста - Яной Рудковской и ее мужем Евгением Плющенко.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-17

Максим Галкин обкатывает лыжи в Куршевеле.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-19

Там же форсирует склоны Василий Вакуленко, больше известный как рэпер Баста.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-21

А этот любитель снега, чье лицо не разглядеть, - Митя Фомин. Артист отдыхает на горнолыжном курорте Валь Д’Изель во Франции. 

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-23

Французские Альпы облюбовала и актриса Светлана Ходченкова.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-25

А вот ее коллега по цеху Равшана Куркова с возлюбленным Ильей Бачуриным, директором группы компаний «Главкино», путешествует по Индии.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-27

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом постят в Instagram фотографии с Карибского моря! 

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-29

А Полина и Дмитрий Дибровы - из Бразилии.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-31

Музыкант Шура из Би-2 отдыхает с детьми в американском Сан-Диего.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-33

Актриса Светлана Иванова - в Майами. 

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-35

Сменила Лос-Анджелес на мексиканский Канкун за последние дни Анна Седокова с дочерьми!

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-37

Вид из окна в Канкуне:

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-39

Оперная дива Анна Нетребко проводит сказочные зимние каникулы в Вене с мужем и сыном.

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт-41
# Звезды # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Как юные мультипликаторы в Гомеле создают мультфильмы
09 января 2016 16:27

Как юные мультипликаторы в Гомеле создают мультфильмы

350 единиц спецтехники вышло на улицы Минска в связи со снегопадом
09 января 2016 13:04

350 единиц спецтехники вышло на улицы Минска в связи со снегопадом

В Беларусь на смену сильным морозам пришли снегопады
09 января 2016 10:48

В Беларусь на смену сильным морозам пришли снегопады