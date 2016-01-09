Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт

Тропические леса Таиланда, бархатные пляжи ОАЭ, храмовые комплексы Индии и сказочная страна американского Диснейленда, а еще Альпы для тех, кому не нужно лето зимой. CTV.BY заглянул в Instagram белорусских и российский медийных персон, чтобы узнать, где они провели, а может все еще проводят свои рождественские каникулы! Заслуженная артистка Беларуси Алёна Ланская проводит свой отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах.

А участники группы IOWA полным составом на днях улетели в Таиланд...

... и любуются там вот такими красивыми закатами!

Кстати, Таиланд, похоже, самое популярное место отдыха белорусов в этом году. Вот и Михаил Баранов, Misha FM, передает всем привет с пляжа в Пхукете.

Александр Гутор, который выступает за столичное «Динамо», провел там свой отпуск вместе с супругой Мариной Некрасовой, некогда участницей группы «Лас-Вегас».

Александр Глеб, шестикратный лучший игрок Беларуси, некогда выступавший за лондонский «Арсенал» и «Барселону», а сейчас играющий в родном «БАТЭ», также проводит отпуск в Таиланде со своей девушкой Светланой.

После посещения Италии вслед за старшим братом в Тайланд прилетел и нападающий «Торпедо-БелАЗ» Вячеслав Глеб с супругой.

География путешествий россиян с белорусами не пересекается. Филипп Киркоров отдыхает в американском Диснейленде.

А его дети, Алла-Виктория и Мартин, проводят каникулы с лучшей подругой артиста - Яной Рудковской и ее мужем Евгением Плющенко.

Максим Галкин обкатывает лыжи в Куршевеле.

Там же форсирует склоны Василий Вакуленко, больше известный как рэпер Баста.

А этот любитель снега, чье лицо не разглядеть, - Митя Фомин. Артист отдыхает на горнолыжном курорте Валь Д’Изель во Франции.

Французские Альпы облюбовала и актриса Светлана Ходченкова.

А вот ее коллега по цеху Равшана Куркова с возлюбленным Ильей Бачуриным, директором группы компаний «Главкино», путешествует по Индии.

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом постят в Instagram фотографии с Карибского моря!

А Полина и Дмитрий Дибровы - из Бразилии.

Музыкант Шура из Би-2 отдыхает с детьми в американском Сан-Диего.

Актриса Светлана Иванова - в Майами.

Сменила Лос-Анджелес на мексиканский Канкун за последние дни Анна Седокова с дочерьми!

Вид из окна в Канкуне: