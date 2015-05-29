Актрисе Ходченковой сделали предложение руки и сердца прямо на сцене театра

Светлана Ходченкова – одна из самых востребованных российских актрис. Ее дебют в кино состоялся в 2003 году. Несколько лет назад актриса начала успешное покорение Голливуда: снялась сразу в нескольких западных проектах, в том числе в «Росомахе» с Хью Джекманом и в фильме «Шпион, выйди вон!» с оскароносным Колином Фертом.



Светлана однажды призналась, что неодержима съемками, и рады семьи готова взять тайм-аут.



Светлана Ходченкова, актриса:

Ну, посмотрите сами – 40 фильмов уже есть, еще пять в производстве. Не надо думать, что я одержима съемками! Я люблю свою работу, но, если нужно будет сделать паузу, я ее сделаю. Легко! В любой ситуации нужно оставаться самой собой, а не участвовать в бессмысленной погоне за ролями. Но загадывать пока точно ничего не буду.





Светлана Ходченкова в голливудском блокбастере «Росомаха: Бессмертный»



Несколько лет назад мы рассказывали еще одну трогательную историю о том, как креативный американец сделал предложение своей любимой девушке. Более того, все приглашенные были участниками одно действа, должны были танцевать и всячески поддерживать идейную линию. Какова была реакция девушки на этот неожиданный перфоманс? Узнаете, посмотрев видео.