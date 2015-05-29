Актрисе Ходченковой сделали предложение руки и сердца прямо на сцене театра

Новости России. Предложение руки и сердца на глазах у десятков зрителей. 28 мая на сцену Театра Киноактера после окончания антрепризы «История любви. Книга ошибок» поднялся мужчина. Им оказался бизнесмен Георгий Петришин, возлюбленный актрисы Светланы Ходченковой.
Георгий, опустившись на колено, попросил Светлану стать его женой. Изумленная и счастливая Ходченкова ответила согласием.
Светлана Ходченкова и Георгий Петришин вместе с 2011 года.
Светлана Ходченкова – одна из самых востребованных российских актрис. Ее дебют в кино состоялся в 2003 году. Несколько лет назад актриса начала успешное покорение Голливуда: снялась сразу в нескольких западных проектах, в том числе в «Росомахе» с Хью Джекманом и в фильме «Шпион, выйди вон!» с оскароносным Колином Фертом.
Светлана однажды призналась, что неодержима съемками, и рады семьи готова взять тайм-аут.
Светлана Ходченкова, актриса:
Ну, посмотрите сами – 40 фильмов уже есть, еще пять в производстве. Не надо думать, что я одержима съемками! Я люблю свою работу, но, если нужно будет сделать паузу, я ее сделаю. Легко! В любой ситуации нужно оставаться самой собой, а не участвовать в бессмысленной погоне за ролями. Но загадывать пока точно ничего не буду.
Светлана Ходченкова в голливудском блокбастере «Росомаха: Бессмертный»
Несколько лет назад мы рассказывали еще одну трогательную историю о том, как креативный американец сделал предложение своей любимой девушке. Более того, все приглашенные были участниками одно действа, должны были танцевать и всячески поддерживать идейную линию. Какова была реакция девушки на этот неожиданный перфоманс? Узнаете, посмотрев видео.