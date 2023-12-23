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В Сочи ливень затопил все дороги

23 декабря 2023 14:14
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Российский Сочи оказался во власти бушующей стихии. С самого утра на город обрушилась стена дождя и сильный ветер, а горы заметает снегом. Затоплены дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочи ливень затопил все дороги-1

Из-за непогоды страдает авиасообщение. Самолеты приходится отправлять на запасные аэродромы. Закрыты зимние пляжы. В целях безопасности было решено приостановить работу горнолыжных трасс на курортах. В горах запрещен проезд транспорта без зимней резины. Метеорологи сообщают, что непогода будет бушевать еще несколько дней.

# Природные катаклизмы # Новости России

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