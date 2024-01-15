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Концерты мужа Пугачевой Максима Галкина отменили в Таиланде

15 января 2024 15:39
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Выступления Максима Галкина, который признан иностранным агентом в России, были отменены в Паттайе и Пхукете, Таиланд. Об этом пишет РИА Новости.

Он собирался выступить 24 и 25 января соответственно, но оба мероприятия были сорваны из-за жесткой реакции местных органов власти на политические заявления артиста.

Билеты на концерты, цена которых варьируется от 8,5 до 16 тысяч российских рублей, были сняты с продажи. Ранее в Таиланде также отменили концерты комика Руслана Белого, экс-резидента Comedy Club, также признанного иностранным агентом в РФ.

# Международная политика

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