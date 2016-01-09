Как юные мультипликаторы в Гомеле создают мультфильмы

Новости Беларуси. Вместо елки – веселый осьминог. Юные мультипликаторы из Гомеля нарядили моллюска в гирлянды. Анимационной студии всего полгода, однако за это время ребята успели создать с десяток веселых мультиков и даже поучаствовать в международном фестивале «Анимаёвка».

Гомельчанина Сергея Галушкина воспитанники студии между собой называют «мульти-папой». Под его началом неустанно трудится целая гвардия юных мультипликаторов. Одновременно в производстве аж шесть мультфильмов.

Сергей Галушкин, руководитель анимационной студии:

Пролетает самолет – праздник радости. Он показывает, что это праздник радости. Пушки выстреливает, разлетаются шарики.

Сценариев, которые написали ребята за эти месяцы, хватит на непрерывную работу студии на пять лет вперед: их сотни. Детская фантазия генерирует образы со скоростью мысли.

Екатерина Горбунова, учащийся анимационной студии:

Это мультик про белок, про остров, который разделен на две части. На левой стороне живет злая белка, там все время стоит страшная тьма. А на другом конце живет добрая белка, которая все время делает свою сторону хорошей.

«Мультстанок», собранный Сергеем из ноутбука, веб-камеры и подручных средств, не успевает за идеями юных мультипликаторов. Для того, чтобы оживить героев, уходят часы: всего одна минута мультфильма – это целых 720 фотографий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Цой, учащийся анимационной студии:

Мы немного передвигаем фигуры и снимаем на веб-камеру. В программе все прорисовано, как оно двигается. Мы фотографируем и после снова передвигаем фигурку, снимаем. И так она едет.

Со скоростью 12 кадров в секунду дети оживляют самых удивительных персонажей, которых рисует их фантазия. Труд кропотливый: требует усидчивости и прилежания. Но результат заставляет по-детски радоваться даже взрослых.

Олеся Елисеева, мама учащегося анимационной студии:

Вообще, мне самой интересно. Я привела ее, а Сергей не разрешил уйти, сказал посидеть, посмотреть. Я тут тоже бурную деятельность развила, рисовала, сама снимала, помогала этот маленький первый мультик. И озвучивать тоже.

Кстати, сам «мульти-папа» Сергей Галушкин никогда на мультипликатора не учился. В его послужном списке десяток профессий: от повара до экономиста. Но, говорит, мультфильмы – это та самая голубая мечта, которая иногда сбывается под Новый год.

Сергей Галушкин, руководитель анимационной студии:

Уверенно могу сказать, что нашел то, что хотел. Оно протянулось красной нитью через все года. Наконец-то это все вылезло и начинает по чуть-чуть сбываться.