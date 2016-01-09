350 единиц спецтехники вышло на улицы Минска в связи со снегопадом

Новости Беларуси. В Минске и во многих регионах страны с самого утра настоящий снегопад. МЧС Беларуси предупреждает о неблагоприятных условиях для автомобилистов и призывает водителей по возможности отказаться от личного транспорта.

Не стоит парковать авто и вдоль дорог, чтобы не мешать уборке снега. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Только в Минске на расчистку улиц вышло 350 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию и ремонту ГПО «Горремавтодор»:

Снегопад прошел небольшой, поэтому работаем в штатном режиме. В ночь на уборке улиц и дорог в городе работало около 300 спецмашин. На устранение зимней скользкости израсходовано за ночь около 400 т соли и более 1400 т песчано-соляной смеси. В настоящее время на расчистке остановок общественного транспорта, пешеходных связей, тротуаров работает около 800 уборщиков территорий.