Удивительная коллекция и прекрасные полотна выдающихся белорусских художников

Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства вместе с галереей «Предместье». Сегодня мы узнаем, с чего начинается любовь к живописи и как она перетекает в удивительное увлечение – коллекционирование.

Видов коллекционирования, множество: монеты, марки, денежные купюры, скульптура, живопись, и, конечно, у каждой истории коллекции есть свои тайны – её начло, её, продолжение.

И сегодня историю одной такой коллекции мы хотим Вам рассказать.

Ещё в самом раннем детстве Николай Сечко пристрастился к собирательству различных предметов. Сначала это были обычные конфетные обёртки, монеты и книги. А потом, случайно наткнулся на удивительную картину, с которой и началась его любовь к живописи.

И сегодня уже переросло в прекрасное собрание полотен белорусских авторов. При этом конкретного принципа отбора для своей коллекции у Николая нет. Что больше всего в душу западает, то и покупает. И неважно, будет это пейзаж, портрет или натюрморт.

О каждом полотне в своём собрании Николай говорит с огромным трепетом. Среди них есть и те, которые вызывают особую гордость уколлекционера. Например, работа Виталия Цвирко «Ля млына». Оригинал полотна 1954 года находится в Национальном художественном музее Беларуси, а вот авторский повтор 1958 года сегодня стал настоящим украшением галереи «Предместье».

Удивительную коллекцию и прекрасные полотна выдающихся белорусских художников уже сегодня вы можете лицезреть в галерее «Предместье». А мы вновь отправимся сюда через неделю, чтобы вместе с Вами окунуться в удивительный мир искусства.