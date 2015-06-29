Екатерина Иванчикова, солистка группы «IOWA»: Если ты не хватаешь свой шанс, ты пропускаешь его!

С чашечки бодрящего напитка или все-таки с песни Ваш день начинается?

Екатерина Иванчикова, солистка группы «IOWA»:

У меня с утра немножко скрипучий голос. И сложно «влиться» на радио, когда приглашают в утренние программы. Мне очень тяжело выступать. Кофе не пью: мне очень нравится как он пахнет, но не нравится вкус.

Название Вашего музыкального коллектива «Правду не утаишь, не скроешь…» О какой правде идёт речь?

Екатерина Иванчикова, солистка группы «IOWA»:

Просто мы призываем быть честными с самим собой. Быть честными с со своими желаниями. Тебя легко заметить. Тебя видят, с тобой хотят быть, дружить. С тобой находятся люди, которых ты любишь, которым ты интересен, которым ты нравишься. И тем меньше раздражений в твоей жизни.

Ваша творческая история, это, по сути история Золушки. Девочка из маленького белорусского городка Вы выбираетесь на огромные концертные площадки с огромным количеством поклонников Вашего творчества.

Екатерина Иванчикова, солистка группы «IOWA»:

Мне, конечно, приятно, спасибо большое. Но я не задумываюсь о таких вещах. Мне это приятно, меня это ведёт. Я не думаю о том, что это обрыв, и нужно через него просто пролететь, нужно что-то над собой сделать. Нужно готовиться к этому годами. Готовиться, чтобы перепрыгнуть этот обрыв, и чтобы, не дай Бог, при этом упасть. Если бы я так думала, я бы до сих пор решалась бы. Я просто перелетала через обрывы, а затем оборачивалась и понимала: «Ничего себе!» И, наверное, это весь секрет успеха.