«Кончита Вурст повесится от зависти»: в Вене женятся оперные звезды – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Новости Австрии. В столице Австрии проходит церемония бракосочетания звезд первой величины. 44-летняя оперная дива Анна Нетребко и 38-летний тенор Юсиф Эйвазов сказали друг другу главные слова.
Новости Австрии. В столице Австрии проходит церемония бракосочетания звезд первой величины. 44-летняя оперная дива Анна Нетребко и 38-летний тенор Юсиф Эйвазов сказали друг другу главные слова.
Источник фото: instagram.com/yusif01/
Торжество проходит в старинном дворце в Вене.
Под венец Анна пошла в платье от русского дизайнера Ирины Витязь, а голову певицы увенчала тиара, стоимость которой, по оценке экспертов, составляет более двух миллионов евро. Этому головному убору позавидует даже Кончита Вурст (победительница конкурса «Евровидение-2014»). Такое предположение на своей странице в соцсети высказал певец Филипп Киркоров.
Фото. Запись Филиппа Киркорова в Instagram
На праздник молодожены позвали около 200 гостей. Среди приглашенных немало знаменитостей. К дворцу они прибыли на каретах.
На своих страницах в социальных сетях гости и сами молодожены оперативно публикуют фотографии с места событий.
Фото. Запись Филиппа Киркорова в Instagram
На свадьбе, по информации «7Дней», найдется место и русскому караваю: его доставят из Краснодара.
Это своего рода весточка с малой родины Анны. Гости попробуют и бакинский плов – это обязательное блюдо подобных торжеств в Баку, на родине жениха.
В парке гостей ждут павильоны с традиционным венским согревающим меню: сосисками и глинтвейном.
Столицу Австрии пара выбрала неслучайно: здесь в последние годы живет Анна Нетребко.