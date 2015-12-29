«Кончита Вурст повесится от зависти»: в Вене женятся оперные звезды – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Торжество проходит в старинном дворце в Вене.

Под венец Анна пошла в платье от русского дизайнера Ирины Витязь, а голову певицы увенчала тиара, стоимость которой, по оценке экспертов, составляет более двух миллионов евро. Этому головному убору позавидует даже Кончита Вурст (победительница конкурса «Евровидение-2014»). Такое предположение на своей странице в соцсети высказал певец Филипп Киркоров.