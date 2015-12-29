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«Кончита Вурст повесится от зависти»: в Вене женятся оперные звезды – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

29 декабря 2015 18:07
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Новости Австрии. В столице Австрии проходит церемония бракосочетания звезд первой величины. 44-летняя оперная дива Анна Нетребко и 38-летний тенор Юсиф Эйвазов сказали друг другу главные слова.

«Кончита Вурст повесится от зависти»: в Вене женятся оперные звезды – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов-1


Источник фото: instagram.com/yusif01/

Торжество проходит в старинном дворце в Вене.

Под венец Анна пошла в платье от русского дизайнера Ирины Витязь, а голову певицы увенчала тиара, стоимость которой, по оценке экспертов, составляет более двух миллионов евро. Этому головному убору позавидует даже Кончита Вурст (победительница конкурса «Евровидение-2014»). Такое предположение на своей странице в соцсети высказал певец Филипп Киркоров. 

«Кончита Вурст повесится от зависти»: в Вене женятся оперные звезды – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов-4


Фото. Запись Филиппа Киркорова в Instagram

На праздник молодожены позвали около 200 гостей. Среди приглашенных немало знаменитостей. К дворцу они прибыли на каретах.

На своих страницах в социальных сетях гости и сами молодожены оперативно публикуют фотографии с места событий.

«Кончита Вурст повесится от зависти»: в Вене женятся оперные звезды – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов-7


Фото. Запись Филиппа Киркорова в Instagram

На свадьбе, по информации «7Дней», найдется место и русскому караваю: его доставят из Краснодара.

Это своего рода весточка с малой родины Анны. Гости попробуют и бакинский плов – это обязательное блюдо подобных торжеств в Баку, на родине жениха.

В парке гостей ждут павильоны с традиционным венским согревающим меню: сосисками и глинтвейном.

Столицу Австрии пара выбрала неслучайно: здесь в последние годы живет Анна Нетребко. 

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Анна Нетребко # Юсиф Эйвазов

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